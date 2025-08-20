به گزارش خبرگزاری مهر، ونسان کاسارد، رئیس نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران، گفت: کمیته بینالمللی صلیب سرخ در راستای رسالت خود و بهمنظور کمک به تکمیل ذخایر کمکهای اولیه که در جریان جنگ اخیر مورد استفاده قرار گرفتند، یک محموله از مواد پزشکی را در نخستین مرحله از حمایت خود به جمعیت هلال احمر ایران تحویل داد.
وی تأیید کرد: محمولههای دیگری نیز هماکنون در راه هستند که آنها نیز بهزودی به جمعیت هلال احمر ایران تحویل داده خواهند شد.
کاسارد افزود: از ابتدای تشدید تنشها، ما با جمعیت هلال احمر بهعنوان شریک اصلی خود در ایران در تماس بودیم و آمادگی خود را برای کمکرسانی اعلام کردیم.
وی با تمجید از پاسخ بشردوستانه جمعیت هلال احمر در جریان جنگ اخیر گفت: هزاران کارمند و داوطلب جمعیت هلال احمر ایران، با وجود شرایط پرچالش، در میدان باقی ماندند و با فداکاری و شجاعت از جوامع آسیبدیده حمایت کردند.
نظر شما