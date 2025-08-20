۵۱۸ هزار خدمت توسط هلال احمر طی ایام اربعین در مرز مهران ارائه شد

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز طرح اربعین حسینی در ۴ مردادماه تا ظهر ۲۸ مرداد، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ایلام با تمام ظرفیت در پایانه مرزی مهران و مراکز استان مستقر بوده‌اند و موفق به ارائه بیش از ۵۱۸ هزار خدمت در حوزه‌های امدادی، درمانی، فرهنگی، آموزشی، اسکان اضطراری و داوطلبانه شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی ۴۱ پایگاه و مرکز عملیاتی در سطح استان، نقش ایلام را در پشتیبانی از زائران ورودی و خروجی محوری دانست و افزود: در موج بازگشت زائران، سایت اسکان اضطراری پارک جنگلی چغاسبز با ظرفیت ۱۰۰ چادر امدادی، به بیش از ۲۰۳ هزار نفر خدمات اسکان، فرهنگی و پشتیبانی ارائه کرده است.‌

محمدی‌مقدم همچنین از انتقال ۳۴۲ نفر شامل ۲۹۷ مصدوم و ۴۵ فوتی از خاک عراق به مراکز درمانی استان توسط تیم‌های امدادی و درمانی خبر داد و افزود: خدمات داوطلبانه ۲۰۶ هزار نفر، معاونت آموزش و پژوهش: ۱۲ هزار نفر، معاونت بهداشت و درمان: ۲۳ هزار نفر، معاونت جوانان ۷۱ هزار نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، این دستاورد را نتیجه هم‌افزایی، برنامه‌ریزی دقیق و روحیه خدمت‌رسانی دانست و بر ضرورت حفظ این آمادگی برای مأموریت‌های آینده تأکید کرد.