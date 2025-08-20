کمیته امداد دانش آموزان فقیربازمانده از تحصیل را به مدارس بازمی گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی متقیفر، در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش و جمعیت هلالاحمر، دو نهادی هستند که در سطح ملی و استانی، تعاملات بسیار مؤثری با کمیته امداد داشتهاند.
وی ادامه داد: این همافزاییها نمونهای موفق از همکاریهای بیننهادی است که نتایج ملموسی در ارتقا خدمات حمایتی و آموزشی برای اقشار آسیبپذیر داشته است.
متقی فر، با اشاره به آمار دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد در کشور افزود: در حال حاضر بیش از ۸۵۰ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد هستند که استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین سهم را دارندو ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و معیشتی به این حجم از دانشآموزان، بدون همکاری نزدیک با آموزش و پرورش، امکانپذیر نیست.
معاون فرهنگی کمیته امداد با اشاره به اقدامات حمایتی این نهاد در حوزه تحصیل، اظهار داشت: در سال جاری، تنها برای ثبتنام دانشآموزان در کنکور، بیش از پنج میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: همچنین برای دومین سال متوالی، بستههای لوازمالتحریر به تمامی دانشآموزان تحت پوشش در سراسر کشور اهدا شده که این مهم با همکاری مستقیم آموزش و پرورش محقق شده است.
وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از ترک تحصیل، به برنامههای کمیته امداد در هدایت دانشآموزان متوسطه دوم به سمت آموزشهای مهارتی و فنیحرفهای اشاره کرد و افزود: در دوره ابتدایی، تمرکز ویژهای بر حفظ دانشآموزان در چرخه آموزش داریم. در استان کرمان نیز با توجه به شرایط خاص برخی مناطق، از جمله پراکندگی جغرافیایی، فقر معیشتی و دوری از مراکز آموزشی، تلاشهای گستردهای در حال انجام است.
متقیفر، با اشاره به ظرفیت خوابگاههای دانشآموزی، گفت: در حال حاضر ۳۴ خوابگاه دانشآموزی تحت نظارت کمیته امداد و بیش از ۱۰ هزار دانشآموز در خوابگاههای آموزش و پرورش اسکان دارند که این تعاملات نشاندهنده ارتباط مؤثر و آمادگی کامل ما برای حمایت از دانشآموزان نیازمند است.
وی در ادامه خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: از شما درخواست داریم که به تمامی مدارس استان کرمان اعلام شود، در صورت مشاهده دانشآموزی که به دلیل فقر یا مشکلات مالی از تحصیل بازمانده، حتماً به کمیته امداد معرفی شود تا اقدامات لازم برای بازگرداندن وی به چرخه آموزش صورت گیرد.
معاون فرهنگی کمیته امداد همچنین با اشاره به طرح «یاران آیندهساز» که با همکاری جمعیت هلالاحمر در حمایت از دختران در آستانه ازدواج و بازمانده از ازدواج اجرا میشود، گفت: این طرح با هدف توانمندسازی اجتماعی و روانی دختران، تاکنون منجر به ازدواج بیش از هزار نفر شده و نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کرده است.
متقی فر، افزود: ما این عزیزان را مددجو نمیدانیم، بلکه امدادگران هلالاحمر مینامیم تا حس مثبت و عزت مندانهای به آنان منتقل شود.
وی ضمن قدردانی از تعامل سازنده آموزش و پرورش و هلالاحمر با کمیته امداد، ابراز امیدواری کرد: که با توسعه فعالیتها و همافزاییهای بیشتر، هیچ دانشآموزی به دلیل فقر از تحصیل بازنماند و آیندهای روشن برای فرزندان این مرز و بوم رقم بخورد.
