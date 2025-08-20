به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی در این رابطه اظهار کرد: اعضای فعال جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد در قالب ۸۰ نفر خواهر و برادر، برای حضور در طرح «قدم به قدم تا مسیر بهشت» به مشهد مقدس اعزام شدند تا در دهه آخر صفر به زائران امام رضا (ع) خدمات ارائه دهند.

وی گفت: این اعضا همراه با تجهیزات مورد نیاز و تعدادی ویلچر برای جابجایی زوار مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیر عامل هلال احمر استان بیان کرد: طرح قدم به قدم در مسیر بهشت با هدف ارائه خدمات بشردوستانه، فرهنگی و ویلچررانی برای زائران سالمند و ناتوان علی‌بن موسی الرضا علیه السلام و پیشگیری و درمان گرمازدگی به زائران سالمند و کم توانا با حضور جوانان بشردوست هلال احمر اجرا می‌شود.

پس از گروه‌بندی توسط سرپرست‌ها، هر کدام از خادمان جوان در این ایام، چهار روز به خدمت‌رسانی و کمک به زائران سالخورده، خسته و یا ناتوان مشرف می‌شوند که اقدامی‌بزرگ و بشردوستانه است.