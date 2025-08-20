  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

خدمت‌رسانی جوانان هلال احمر یزد به زائران امام رضا (ع)

یزد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یزد از اعزام ۸۰ نفر از اعضای جوان هلال احمر این استان به مشهد مقدس برای خدمات‌رسانی به زائران امام رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی در این رابطه اظهار کرد: اعضای فعال جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد در قالب ۸۰ نفر خواهر و برادر، برای حضور در طرح «قدم به قدم تا مسیر بهشت» به مشهد مقدس اعزام شدند تا در دهه آخر صفر به زائران امام رضا (ع) خدمات ارائه دهند.

وی گفت: این اعضا همراه با تجهیزات مورد نیاز و تعدادی ویلچر برای جابجایی زوار مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیر عامل هلال احمر استان بیان کرد: طرح قدم به قدم در مسیر بهشت با هدف ارائه خدمات بشردوستانه، فرهنگی و ویلچررانی برای زائران سالمند و ناتوان علی‌بن موسی الرضا علیه السلام و پیشگیری و درمان گرمازدگی به زائران سالمند و کم توانا با حضور جوانان بشردوست هلال احمر اجرا می‌شود.

پس از گروه‌بندی توسط سرپرست‌ها، هر کدام از خادمان جوان در این ایام، چهار روز به خدمت‌رسانی و کمک به زائران سالخورده، خسته و یا ناتوان مشرف می‌شوند که اقدامی‌بزرگ و بشردوستانه است.

