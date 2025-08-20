ابراز ارادت بیش از ۵ هزار نفر از خراسان جنوبی به آستان امام رضا(ع)

حجتالاسلام حجت سالاریمکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم پیادهروی اربعین و جاماندگان اظهار داشت: موکبهای خراسان جنوبی در ایام اربعین در شهرهای نجف، کربلا و بهویژه کاظمین با ارائه خدمات به زائران سیدالشهدا(ع) و همراهی مبلغان و مسئولان، جلوهای از ارادت مردم استان را به نمایش گذاشتند که جای تقدیر دارد.
وی افزود: در روزهای پایانی ماه صفر، مردم خراسان جنوبی نیز همچون سالهای گذشته به مشهد مقدس مشرف میشوند و از طریق ۲۰۸ هیئت مذهبی از شهرها و روستاهای استان، بهویژه شهرستانهای بیرجند و قاینات، و همچنین ۲۸ کاروان پیادهروی از شش شهرستان، به زائران امام رضا(ع) خدمات ارائه میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه از شهرستان قاینات ۳۶ و از درمیان ۲۵ هیئت مذهبی در مراسم حضور دارند، گفت: علاوه بر این، دو کاروان دوچرخهسواری نیز از روستاهای بیهود و اسفشاد قاینات به سمت مشهد حرکت کردهاند.
سالاریمکی ادامه داد: در مجموع دو هزار نفر از خراسان جنوبی در کاروانهای پیادهروی و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز در این ایام در مشهد مقدس حضور یافتهاند و این افتخار بزرگی برای استان است که در روزهای پایانی ماه صفر بیش از پنج هزار نفر به زیارت امام رئوف(ع) مشرف شدهاند.
وی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری پس از جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: مبلغان، روحانیون و ائمه جمعه و جماعت باید در راستای عمل به تکالیف ذاتی و تحقق راهبردهای هفتگانه رهبری، فعالیتهای متنوعی برای هدایت، تقویت معنویت، توصیه به صبر و آرامش و ایجاد ثبات مردمی، بهویژه در روزهای پایانی ماه صفر، انجام دهند.
وی یادآور شد: از دو سال گذشته قرارگاه تبلیغی و رسانهای «سمت حرم» تشکیل شده و در این ایام با استقرار در جوار مضجع شریف امام رضا(ع)، علاوه بر پخش زنده مراسم حرم، با حضور در میان عزاداران و استفاده از مداحان و روایتگران، برنامههای مختلفی تولید و منتشر میکند.
