جهاد تبیین و نشر خوبی ها اولویت محتواهای تبلیغی ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح دوشنبه در گردهمایی مسئولین هیئت‌های مذهبی شهرستان بیرجند و تکریم از پیرغلام امام حسین (ع) اظهارکرد: در عید غدیر اقدامات خوبی توسط هیئتهای مذهبی صورت گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان‌کرد: در ماه محرم دو سه موضوع جهاد تبیین، نشر خوبی ها و اتحاد و همدلی برای ما اهمیت فوق العاده‌ای است.

سالاری مکی گفت: هزار و ۳۵۰ هیئت در خراسان جنوبی فعالیت دارند که بالغ بر هزار و ۲۵۰ هیئت به صورت ویژه در ایام محرم به صورت صد در صد فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه در محرم سال جاری هزار و ۲۰۰ مبلغ در خراسان جنوبی فعالیت خواهند داشت، ادامه داد: از این تعداد ۴۰۰ نفر نیز از شهرهای قم و مشهد برای تبیلیغ به خراسان جنوبی خواهند آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: برخی از این مبلغان فرزندان خود خراسان جنوبی هستند که در ایام محرم و صفر به موطن خود برای فعالیت های فرهنگی برمی گردند.

سالاری مکی با بیان اینکه در چند روز آینده همایش مبلغات خواهر را در خراسان جنوبی خواهیم داشت، گفت: همچنین یک گروه جهادی- تبلیغی از خواهران مبلغ از تهران و قم به خراسان جنوبی خواهند آمد و در مباحثی چون عفاف و حجاب و خانواده و … فعالیت خواهند کرد.

وی یادآور شد: به سمت مهارت‌های جهاد تبیین حرکت می‌کنیم تا بتوانیم اثرگذاری خوبی داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طبق گفته رهبرمعظم انقلاب اسلامی تبیین برای ما مبلغان باید اولویت باشد، اظهارکرد: در حوزه مثالی چون عفاف و حجاب برای تأثیرگذاری باید الگودهی به جامعه داشته باشیم.