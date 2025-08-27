پایان ۹ سال وقفه؛ شروع عمره مفرده با اعزام ۳۷۴۷ نفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دستگردی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و اشاره به شعار «دوازده ماه تلاش، دوازده روز دفاع»، بیان کرد: کسب رتبه برتر در ترویج و توسعه فرهنگ نماز دستگاه‌های اجرایی استان، برگزاری ۱۰ میز خدمت در مساجد و نمازجمعه‌های شهرستان‌ها و انجام ۲۰ سفر استانی برای ارتباط مستقیم با مردم از جمله فعالیت‌های مهم انجام شده است.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از ثبت‌نام و اعزام هزار و ۶۲۰ زائر و عامل در قالب ۱۱ کاروان خبر داد و افزود: بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش برای زائرین و ۴۶۷ نفر ساعت آموزش برای عوامل اعزامی برگزار شد.

وی ادامه داد: برگزاری پنج همایش آموزشی، توجیهی در مرکز استان و شهرستان‌ها، اجرای پویش کمک‌های مؤمنانه و اهدای بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک زائران به مؤسسات خیریه استان از دیگر اقدامات انجام شده است.

دستگردی با اشاره به ازسرگیری اعزام زائران به عمره مفرده پس از ۹ سال وقفه، گفت: در این حوزه سه هزار و ۷۴۷ زائر و عامل در قالب ۳۲ کاروان ثبت‌نام و اعزام شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر ساعت آموزش برای زائرین و سه هزار و ۲۰۰ نفر ساعت برای عوامل اجرایی برگزار شد که اعزام از فرودگاه بیرجند صورت گرفت.

وی در بخش اعزام زائران به عتبات عالیات عراق، اظهار داشت: در این مدت هشت هزار و ۷۷۸ زائر و عامل در قالب ۲۲۴ کاروان اعزام شدند و هشت هزار و ۹۷۰ نفر ساعت آموزش ویژه مدیران کاروان‌ها برگزار شده است.

مدیر حج و زیارت استان در تشریح برنامه‌های اربعین گفت: ۴۰ هزار و ۵۷۴ زائر در قالب ۱۹ هزار و ۷۲۲ گروه در سامانه سماح ثبت‌نام کردند و با همکاری ۸۵ خادم افتخاری استان، بیش از ۸۵ هزار خدمت راهنمایی و امداد در کاظمین ارائه شد.