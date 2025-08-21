به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فصل بیست و پنجم، موفق شد در یک دیدار خارج از خانه با نتیجه یک بر صفر تیم تراکتور تبریز را شکست دهد. شاگردان ریکاردو ساپینتو با این پیروزی، آغاز مقتدرانه‌ای در فصل جدید داشتند و نشان دادند که برای رسیدن به عنوان قهرمانی مصمم هستند.

پیروزی استقلال نه تنها از نظر نتیجه اهمیت داشت، بلکه نشان‌دهنده هماهنگی فنی و تاکتیکی تیم بود. آبی‌پوشان با اجرای برنامه‌های سرمربی پرتغالی توانستند کنترل جریان بازی را در دست گرفته و حریف را تحت فشار قرار دهند. این برد همچنین می‌تواند اثر روانی مثبتی برای بازیکنان داشته باشد و اعتماد به نفس تیم را در ادامه مسابقات افزایش دهد.

با توجه به عملکرد منسجم استقلال در این دیدار و کسب سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه، هواداران این تیم می‌توانند نسبت به ادامه فصل و رسیدن به نتایج مطلوب امیدوار باشند.

پیروزی مقابل تراکتور از لحاظ روحی برای استقلال مهم بود

حسین ترابپور پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی استقلال در هفته نخست لیگ برتر و عملکرد تیم زیر نظر ریکاردو ساپینتو اظهار داشت: پیروزی استقلال در اولین دیدار فصل، نقطه شروع بسیار خوبی برای تیم محسوب می‌شود. این برد نه تنها از نظر روحی تأثیر مثبت دارد، بلکه نشان می‌دهد تیم تقریباً توانسته اهداف فنی مورد نظر سرمربی را اجرا کند. با وجود اینکه در هفته‌های نخست فصل امکان بروز مشکلات فنی وجود دارد، استقلال بازی منسجم و مناسبی ارائه داد و با کسب سه امتیاز ارزشمند، شروعی امیدوارکننده در لیگ بیست و پنجم داشت.

وی درباره تعویض‌های انجام‌شده در نیمه دوم افزود: تعویض‌ها با توجه به نیاز تیم و شرایط بازی انجام شد و تقریباً موفقیت‌آمیز بود.

دیدار با ذوب آهن حکم فینال را دارد

ترابپور در خصوص دیدار آینده استقلال مقابل ذوب‌آهن گفت: این بازی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند حکم فینال برای هر دو تیم را داشته باشد، به‌ویژه برای استقلال که در شهر قدس میزبان است. هرچند با حضور تماشاگر خواهد بود، اما تیم باید نهایت استفاده را از شرایط میزبانی ببرد و تلاش کند امتیازات کامل را کسب کند. در فوتبال هیچ‌چیز قطعی نیست و هزار اتفاق ممکن است رخ دهد.

بازیکنان جدید به مرور خود را نشان می‌دهند

وی در ادامه درباره عملکرد استقلال در نقل و انتقالات خاطرنشان کرد: روند جذب بازیکنان تقریباً مناسب بوده و مرور زمان نشان خواهد داد نتیجه نهایی چگونه است. با توجه به شرایط فعلی، استقلال توانسته یارگیری مناسبی انجام دهد و انتظار می‌رود در فصل جدید از این بازیکنان بهره ببرد.

ترابپور در پایان تأکید کرد: با وجود برخی کمبودها، استقلال در مسیر درستی قرار گرفته و شروع امیدوارکننده‌ای در لیگ داشته است.