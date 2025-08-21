به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده درباره آخرین شرایط باشگاه تراکتور گفت: شب گذشته مهلت نقل و انتقالات به پایان رسید. همان‌طور که قبلاً تأکید کرده بودیم، قرارداد ریکاردو آلوز را از طریق فیفا پیگیری می‌کنیم. کارت بازی او به نام تراکتور صادر شده، بنابراین امکان بازی برای سپاهان را ندارد. بر همین اساس و طبق مصوبه هیأت‌مدیره، شکایت رسمی علیه آلوز و باشگاه سپاهان به فیفا ارسال شده و وکلای بین‌المللی باشگاه پیگیر پرونده هستند.

وی در ادامه، در رابطه با شکایت پرسپولیس به فیفا در پرونده بیرانوند بیان داشت: برخلاف داخل کشور که بعضاً رأی‌ها با ملاحظاتی صادر می‌شود، در فیفا چنین چیزی وجود ندارد. پرسپولیس از بیرانوند و باشگاه تراکتور شکایت کرده است و ما هم استقبال می‌کنیم و ترسی نداریم. مستندات کامل در اختیار فیفا قرار گرفته و مطمئن باشید هیچ اغماضی در کار نخواهد بود. حق باشگاه تراکتور در این پرونده محفوظ است.

مظفری‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، به رأی کمیته انضباطی اعتراض کرد و گفت: رأی اخیر علیه تراکتور نتیجه جوسازی فضای مجازی است. همه دیدند که هواداران استقلال بارها مرتکب تخلف شدند؛ از پرتاب نارنجک و لیزر گرفته تا بطری‌پرانی و غیره. حتی تصاویر تلویزیونی هم گواه این تخلفات بود، اما کمیته انضباطی به جای برخورد قاطع با این اتفاقات، برای یک کلیپ خارج از ورزشگاه، باشگاه تراکتور و هوادارانش را جریمه کردند و حکم به محرومیت آقایان دادند.

وی درباره ماجرای نشست خبری سوپرجام نیز توضیح داد: از قبل به سازمان لیگ اعلام کرده بودیم که آقای اسکوچیچ به خاطر شرایط نامساعد جسمانی قادر به حضور در کنفرانس خبری نیستند و به جای ایشان دستیار وی در نشست حاضر می‌شود. اما در کمال تعجب، ایشان را جریمه کردند و هیچ جریمه‌ای برای مربیان تیم حریف که اصلاً در کنفرانس خبری شرکت نکردند، در نظر گرفته نشد.

مدیرعامل تراکتور همچنین اضافه کرد: ما با تنظیم لایحه رسمی به کمیته استیناف اعتراض می‌کنیم و پرونده‌ها را تا آخرین مرحله دنبال خواهیم کرد. چه در فیفا و چه در داخل کشور، اجازه نخواهیم داد حق باشگاه و هوادارانش پایمال شود.

سعید مظفری‌زاده در خصوص پرونده نقل و انتقالات تراکتور بیان داشت: براساس نظر کادرفنی دو بازیکن دیگر به تیم اضافه خواهند شد که اقدامات نهایی صورت گرفته و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیه پزشکی معرفی می‌شوند.