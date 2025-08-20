استقلال در کدام بخش ها از تراکتور برتر بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز میهمان تراکتور بود و در نهایت با تک گل محمدحسین اسلامی به برتری رسید تا فصل بیست و پنجم را با پیروزی آغاز کند.

آمار این مسابقه نشان می‌دهد که شاگردان ریکاردو ساپینتو علاوه بر نتیجه، در بخش‌های مختلف فنی نیز عملکرد بهتری نسبت به حریف خود داشتند. استقلال در مجموع ۱۱ شوت به سمت دروازه تراکتور داشت که در مقایسه با تنها ۴ شوت تیم میزبان، برتری قابل توجهی محسوب می‌شود.

در مالکیت توپ هم استقلالی‌ها اندکی برتر بودند و با ثبت ۵۱ درصد مقابل ۴۹ درصد تراکتور، توانستند جریان بازی را بیشتر در اختیار بگیرند. با این حال در شوت‌های در چارچوب، دو تیم شرایط متفاوتی داشتند؛ استقلال یک شوت در چهارچوب داشت و شاگردان اسکوچیچ نتوانستند دروازه آدان را تهدید کنند.

در ضربات کرنر، دو تیم شرایطی مشابه داشتند و هر کدام سه کرنر به دست آوردند. همچنین در بخش خطاها، تراکتور با ۱۱ خطا آماری بالاتر از استقلال داشت و آبی‌پوشان تنها ۸ بار مرتکب خطا شدند.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد استقلال در نخستین دیدار فصل هم از نظر نتیجه و هم از نظر دقت و تعداد حملات تیم برتر میدان بود و توانست با کسب سه امتیاز خارج از خانه، شروعی امیدوارکننده در لیگ بیست و پنجم داشته باشد.