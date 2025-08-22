رقابت سخت بین وینگرها؛ سرنوشت مبهم دو بازیکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی با جذب یاسر آسانی وینگر راست اهل آلبانی و موسی جنپو وینگر چپ اهل مالی، دست به تقویت جدی خطوط کناری خود زده است؛ موضوعی که حالا شرایط را برای دو وینگر ایرانی این تیم یعنی محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی بسیار دشوار کرده است.

آسانی که سابقه بازی در فوتبال آسیای شرقی را دارد و جنپو نیز با سرعت و قدرت بدنی‌اش شناخته می‌شود، حالا شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی استقلال نسبت به رقبای ایرانی‌شان دارند.

در چنین شرایطی، اسلامی و کوشکی باید برای رسیدن به ترکیب اصلی مبارزه‌ای سخت و نفس‌گیر را پشت سر بگذارند. هر اشتباه یا افت مقطعی می‌تواند باعث شود جای خود را برای همیشه به رقبای خارجی‌شان واگذار کنند.

این اتفاق البته جنبه مثبتی هم دارد؛ چرا که رقابت فشرده در خطوط کناری، می‌تواند به سود استقلال تمام شود و کیفیت تیم را بالا ببرد. با این حال، فشار روانی روی بازیکنان جوان ایرانی افزایش پیدا کرده و آینده آن‌ها در جمع آبی‌پوشان به عملکرد هفته‌های پیش‌رو گره خورده است.