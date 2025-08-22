  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۹

رقابت سخت بین وینگرها؛ سرنوشت مبهم دو بازیکن استقلال

رقابت سخت بین وینگرها؛ سرنوشت مبهم دو بازیکن استقلال

با حضور آسانی و جنپو در استقلال این دو بازیکن خارجی شانس بیشتری نسبت به کوشکی و اسلامی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی استقلال خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی با جذب یاسر آسانی وینگر راست اهل آلبانی و موسی جنپو وینگر چپ اهل مالی، دست به تقویت جدی خطوط کناری خود زده است؛ موضوعی که حالا شرایط را برای دو وینگر ایرانی این تیم یعنی محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی بسیار دشوار کرده است.

آسانی که سابقه بازی در فوتبال آسیای شرقی را دارد و جنپو نیز با سرعت و قدرت بدنی‌اش شناخته می‌شود، حالا شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی استقلال نسبت به رقبای ایرانی‌شان دارند.

در چنین شرایطی، اسلامی و کوشکی باید برای رسیدن به ترکیب اصلی مبارزه‌ای سخت و نفس‌گیر را پشت سر بگذارند. هر اشتباه یا افت مقطعی می‌تواند باعث شود جای خود را برای همیشه به رقبای خارجی‌شان واگذار کنند.

این اتفاق البته جنبه مثبتی هم دارد؛ چرا که رقابت فشرده در خطوط کناری، می‌تواند به سود استقلال تمام شود و کیفیت تیم را بالا ببرد. با این حال، فشار روانی روی بازیکنان جوان ایرانی افزایش پیدا کرده و آینده آن‌ها در جمع آبی‌پوشان به عملکرد هفته‌های پیش‌رو گره خورده است.

کد خبر 6567487
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها