به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشور طی روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار شد.

دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری در خصوص عملکرد داوران گفت: در هفته اول، در چهار بازی که روز دوشنبه برگزار شد، اشتباه تأثیرگذاری در این مسابقات وجود نداشت. خوشبختانه در مجموع تصمیمات داوری تأثیر مستقیمی بر روند بازی‌ها و تعیین نتیجه نداشت و اشتباه تأثیرگذاری دیده نشد؛ به همین دلیل عملکرد تیم‌های داوری را رضایت‌بخش ارزیابی کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: در بازی تراکتور و استقلال که یکی از بازی‌های حساس هفته محسوب می‌شد، قضاوت داوران بدون حاشیه و اشتباه خاصی دنبال شد و مشکل قابل ذکری وجود نداشت. در بازی ملوان و سپاهان چند صحنه بحث برانگیز به وجود آمد؛ از جمله یک گل مردود، یک صحنه مشکوک به پنالتی و همچنین یک اخراج. با این حال تصمیمات اتخاذ شده در مجموع با قوانین انطباق داشت و روند مسابقه را دچار اختلال نکرد.

رئیس دپارتمان داوری در ادامه افزود: مهم‌ترین صحنه داوری در دیدار استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین رقم خورد. مهاجم استقلال خوزستان در شرایط آفساید موفق به گلزنی شد، اما کمک‌داور پرچم نزد و گل پذیرفته شد. از آنجا که سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) در این مسابقه وجود نداشت، متأسفانه اشتباه داوری اصلاح نشد و تأثیر مستقیم بر نتیجه بازی داشت.

وی در ادامه درباره دیدار چادرملو اردکان و فولاد خوزستان گفت: چند صحنه در این بازی وجود داشت که بحث برانگیز بود، در دقایق ۲۰ تا ۲۳ نیمه اول، توپ به دست مدافع چادرملو برخورد کرد و فولادی‌ها معتقد به پنالتی بودند. داور تصمیم به ادامه بازی گرفت که با توجه به قوانین صحیح بود، زیرا توپ از سوی هم‌تیمی به بازیکن برخورد کرده بود و چنین صحنه‌ای هند محسوب نمی‌شود. سیستم کمک داور ویدئویی نیز این تصمیم را تأیید کرد. صحنه دیگر در دقیقه ۴۰ نیمه اول رخ داد؛ برخورد میان بازیکن فولاد و مدافع چادرملو باعث شد داور بازیکن چادرملو را اخراج کند. تصاویر بازپخش نشان می‌داد تماس جزئی بین پای بازیکن فولاد و سر حریف ایجاد شده بود و تصمیم داور مطابق قوانین اتخاذ شد، هرچند این صحنه محل بحث کارشناسان و هواداران شد. اما VAR به درستی این را تشخیص می‌دهد. بازبینی صحنه این بازیکن را اخراج می‌کند.

وی ادامه داد: در دقایق پایانی بازی یک پنالتی اتفاق می‌افتد توپ از خط دروازه رد شد و باید ضربه دروازه اتفاق می‌افتاد است اما سیستم کمک داور ویدئویی بعد از بازبینی مدافع فولاد هر دو و مهاجم چادر ملو با دست مدافع فولاد در لحظه برخورد توپ تقریبا حدود ۳۹ سانتیمتر داخل زمین بود و این تخلف هند در زمین اتفاق افتاده است، این موضوع یکی از محاسن استفاده از VAR است که این صحنه را به خوبی نشان می‌دهد.

مرادی در پایان خاطر نشان کرد: در سایر مسابقات هفته اول نیز چند صحنه چالش‌برانگیز ایجاد شد، اما هیچ‌کدام تأثیر مستقیم بر نتیجه بازی‌ها نداشت و تصمیمات داوران مطابق با قوانین فوتبال گرفته شد. در مجموع، عملکرد داوران در هفته نخست لیگ برتر بدون خطای اثرگذار داوری دنبال شد و تصمیمات داوران روند طبیعی مسابقات را حفظ کرد. تنها اشتباه تعیین‌کننده در هفته اول رخ داد و آن هم ناشی از نبود سیستم کمک داور ویدئویی بود. با این حال، در بیشتر مسابقات، داوری‌ها صحیح و روند بازی‌ها طبیعی بود و لیگ با آرامش نسبی در بخش قضاوت آغاز شد.