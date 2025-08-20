  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

خرید جدید استقلال در راه تهران/ مشکل «آسانی» برای بازی با آبی ها حل شد

بازیکن تیم فوتبال گوانگجو کره جنوبی بزودی وارد تهران خواهد شد تا تمریناتش را در کنار سایر بازیکنان برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال ظهر امروز چهارشنبه ضمن تایید این خبر اعلام کرد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان مدیریت باشگاه استقلال با مدیران تیم گوانگجو کره جنوبی، در نهایت یاسر آسانی از این تیم جدا شد و ITC این بازیکن برای بازی در استقلال صادر شد.

یاسر آسانی به زودی وارد تهران می‌شود و در تمرینات استقلال شرکت خواهد کرد و در صورت نیاز کادرفنی استقلال، در مصاف با ذوب‌آهن برای استقلال به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل بیست و پنجم لیگ برتر به مصاف تراکتور رفت و برتری یک بر صفر رسید.

