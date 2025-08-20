خرید جدید استقلال در راه تهران/ مشکل «آسانی» برای بازی با آبی ها حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال ظهر امروز چهارشنبه ضمن تایید این خبر اعلام کرد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان مدیریت باشگاه استقلال با مدیران تیم گوانگجو کره جنوبی، در نهایت یاسر آسانی از این تیم جدا شد و ITC این بازیکن برای بازی در استقلال صادر شد.

یاسر آسانی به زودی وارد تهران می‌شود و در تمرینات استقلال شرکت خواهد کرد و در صورت نیاز کادرفنی استقلال، در مصاف با ذوب‌آهن برای استقلال به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل بیست و پنجم لیگ برتر به مصاف تراکتور رفت و برتری یک بر صفر رسید.