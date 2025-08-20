به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما تصویب طرح شهرک‌سازی اسرائیل (E۱) که کشور فلسطین را به دو بخش تقسیم می‌کند را محکوم می‌کنیم.

وزیر امور خارجه انگلیس اضافه کرد: اگر طرح شهرک‌سازی اسرائیل اجرا شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواهد بود.

«کاسپر ولدکمپ» (Caspar Veldkamp) وزیر خارجه هلند هم ساعاتی پیش اعلام کرد: ما تصمیم (رژیم) اسرائیل برای ادامه طرح غیرقانونی شهرک‌سازی E۱ را محکوم می‌کنیم. این طرح شهرک‌سازی، کرانه باختری اشغالی را به ۲ قسمت تقسیم کرده و نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید. این طرح شهرک‌سازی، تأسیس کشور فلسطینی را تقریباً غیرممکن می‌کند. ما از اسرائیل می‌خواهیم هیچ اقدامی که راه‌حل (موسوم به) دو کشور را تضعیف کند، انجام ندهد.

این در حالیست که کابینه رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش به‌طور رسمی و نهایی با اجرای طرح شهرک‌سازی در منطقه موسوم به E۱ در قدس شرقی موافقت کرد؛ طرحی که از دهه ۹۰ میلادی بارها به دلیل مخالفت‌های بین‌المللی، متوقف شده بود.

به گزارش جنبش «صلح اکنون» که تحرکات شهرک‌سازی را رصد می‌کند، تصویب این طرح با شتابی بی‌سابقه صورت گرفته و شامل احداث بیش از ۳۴۰۱ واحد مسکونی جدید و همچنین ایجاد یک شهرک تازه به نام «عشآهل» با ۳۴۲ واحد است که ساختمان‌های عمومی نیز در آن پیش‌بینی شده است.