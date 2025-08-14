  1. بین الملل
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۴۳

انگلیس: شهرک‌سازی اسرائیل باید فورا متوقف شود

وزیر خارجه انگلیس خواستار توقف فوری طرح جدید اسرائیل برای شهرک‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «دیوید لامی» وزیر خارجه انگلیس گفت که طرح‌های اسرائیل برای ساخت شهرکی که کرانه باختری را تقسیم و آن را از بیت‌المقدس شرقی جدا می‌کند، نقض قوانین بین‌المللی است و باید فوراً متوقف شود.

وی افزود: انگلیس شدیداً با طرح شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه «E1» مخالف است.

«بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیراً از تصمیم این رژیم برای ساخت سه هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی جدید در منطقه E۱ در محدوده شهرک «معالیه ادومیم» در نزدیکی قدس واقع در کرانه باختری خبر داد.

وی گفت که پروژه E۱ ارائه می‌شود که ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.

