۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

موضع‌گیری فرانسه علیه «پروژه E۱» صهیونیست‌ها

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ ای هر چند لفظی و منفعلانه اعلام کرد: تصمیم مقامات اسرائیلی برای تصویب پروژه شهرک‌سازی «E۱» در کرانه باختری را به شدت محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای به واکنشی هر چند لفظی علیه سیاست‌های توسعه طلبانه اشغالگران صهیونیست در برابر مردم مظلوم فلسطین پرداخت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه فرانسه در این خصوص آمده است: ما تصمیم مقامات اسرائیلی برای تصویب پروژه شهرک‌سازی «E۱» در کرانه باختری را به شدت محکوم می‌کنیم.

وزارت امور خارجه فرانسه در این خصوص اضافه کرد: ما از اسرائیل می‌خواهیم تا پروژه شهرک‌سازی خود در کرانه باختری را متوقف کند.

این در حالیست که «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که پروژه E۱ ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن می‌کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.

