  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

اسپانیا: شهرک‌سازی در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است

اسپانیا: شهرک‌سازی در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است

وزیر امور خارجه اسپانیا طرح جدید تل‌آویو مبنی بر گسترش شهرک سازی صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خوزه مانوئل آلبارِس وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای ساخت ۳ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری، نقض تازه قوانین بین‌المللی است و مسیر راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند.

آلبارِس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس این تصمیم را محکوم و تأکید کرد که اجرای چنین طرح‌هایی چشم‌انداز دستیابی به صلح و تشکیل کشور فلسطین را به خطر می‌اندازد.

وزیر خارجه اسپانیا همچنین به افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشاره کرده و آن را اقدامی نگران‌کننده و غیرقابل قبول خواند که وخامت وضعیت انسانی و امنیتی فلسطینیان را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر خالد معالی، پژوهشگر مسائل مربوط به شهرک سازی صهیونیستی در گفتگو با شبکه الاقصی درباره پیامدهای شهرک‌سازی در کرانه باختری هشدار داده و گفت: چگونه می‌توان کشور فلسطین را در شرایطی تصور کرد که شهرک‌های صهیونیستی در میان شهرها، روستاها، تپه‌ها و کوه‌ها در تمام مناطق کرانه باختری گسترش یافته‌اند؟

وی به اعلام برنامه اسموترتش برای تحقق آنچه «اسرائیل بزرگ» خوانده می‌شود، اشاره کرد و توضیح داد که این طرح شامل تغییرات گسترده در سرزمین‌ها، تصرف بخشی از کشورهای عربی و افزایش سریع شهرک‌سازی در کرانه باختری است که این اقدام با سکوت منطقه و جامعه بین‌الملل همراه شده است.

معالی افزود که چراغ سبز دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور باعث شده تا بن گویر و اسموترتش با شتاب بیشتری شهرک‌سازی را گسترش داده و برنامه خود برای ایجاد طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» و آماده‌سازی شرایط برای تصرف و کنترل بخش‌هایی از کشورهای عربی را پیش ببرند.

کد خبر 6561000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها