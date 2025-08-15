‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خوزه مانوئل آلبارِس وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای ساخت ۳ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری، نقض تازه قوانین بین‌المللی است و مسیر راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند.

آلبارِس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس این تصمیم را محکوم و تأکید کرد که اجرای چنین طرح‌هایی چشم‌انداز دستیابی به صلح و تشکیل کشور فلسطین را به خطر می‌اندازد.

وزیر خارجه اسپانیا همچنین به افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشاره کرده و آن را اقدامی نگران‌کننده و غیرقابل قبول خواند که وخامت وضعیت انسانی و امنیتی فلسطینیان را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر خالد معالی، پژوهشگر مسائل مربوط به شهرک سازی صهیونیستی در گفتگو با شبکه الاقصی درباره پیامدهای شهرک‌سازی در کرانه باختری هشدار داده و گفت: چگونه می‌توان کشور فلسطین را در شرایطی تصور کرد که شهرک‌های صهیونیستی در میان شهرها، روستاها، تپه‌ها و کوه‌ها در تمام مناطق کرانه باختری گسترش یافته‌اند؟

وی به اعلام برنامه اسموترتش برای تحقق آنچه «اسرائیل بزرگ» خوانده می‌شود، اشاره کرد و توضیح داد که این طرح شامل تغییرات گسترده در سرزمین‌ها، تصرف بخشی از کشورهای عربی و افزایش سریع شهرک‌سازی در کرانه باختری است که این اقدام با سکوت منطقه و جامعه بین‌الملل همراه شده است.

معالی افزود که چراغ سبز دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور باعث شده تا بن گویر و اسموترتش با شتاب بیشتری شهرک‌سازی را گسترش داده و برنامه خود برای ایجاد طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» و آماده‌سازی شرایط برای تصرف و کنترل بخش‌هایی از کشورهای عربی را پیش ببرند.