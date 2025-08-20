تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز مکرر به لبنان، این بار منطقه‌ای در جنوب این کشور را هدف حمله پهپادی قرار داد.

در این حمله، اطراف منطقه «الحوش» در جنوب لبنان هدف قرار گرفت.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله متجاوزانه منتشر نشده است.

در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی با تأیید تجاوز به لبنان مدعی شد که جنگنده‌های این رژیم انبار، ابزار جنگ و لانچرهای حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده اند.

رژیم اسرائیل بدون اشاره به تجاوز مکرر این رژیم به جنوب لبنان که نقض صریح آتش بس به شمار می‌رود؛ ادعا کرد: انبار حزب الله و زیرساخت‌های آن نقض توافق میان اسرائیل و لبنان است.

ارتش اسرائیل ادعا کرد: به تلاش برای از میان بردن هرگونه تهدید علیه اسرائیل ادامه خواهیم داد.

رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی لبنان ادامه می‌دهد

در همین راستا، منابع لبنانی ساعاتی پیش نیز اعلام کردند که طبق اطلاعات واصله یک پهپاد اسرائیلی، لودری را در میس الجبل هدف قرار داد. این حمله تلفاتی به همراه نداشته است.

همچنین این منابع از پرواز پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه الزهرانی در جنوب لبنان خبر دادند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.