اردن: هدف «اسرائیل» طولانی کردن جنگ در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن در نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود در مسکو گفت: هدف سیاست‌های اسرائیل، طولانی کردن درگیری و گسترش کنترل آن بر مناطقی در سرزمین‌های فلسطینی، حتی در لبنان و سوریه است.

الصفدی در ادامه افزود: جهان باید فوراً برای متوقف کردن اقدامات اسرائیل که تنها منجر به ویرانی و درگیری بیشتر در منطقه خواهد شد، اقدام کند.

وزیر امور خارجه اردن خاطرنشان کرد: تنها گزینه‌ای که به ثبات منطقه خدمت می‌کند، ابتکار عربی مبتنی بر راه حل دو کشوری است. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل از طریق نسل‌کشی در نوار غزه و گسترش در کرانه باختری، یک پروژه مخرب را در منطقه هدایت می‌کند.

وی هشدار داد: اسرائیل اوضاع سوریه و لبنان را بیش از پیش وخیم‌تر می‌کند. ما بر لزوم پاسخگویی اسرائیل به تلاش‌ها با هدف دستیابی به آتش‌بس برای پایان دادن به بحران انسانی در نوار غزه تأکید می‌کنیم.

این وزیر اردنی ضمن قدردانی از مواضع روسیه علیه اقدامات غیرانسانی اسرائیل در نوار غزه، گفت: ما از تلاش‌های قطر، مصر و ایالات متحده برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه حمایت می‌کنیم. ما همچنین از تصمیمات کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال می‌کنیم و از سایر کشورها می‌خواهیم که به آنها بپیوندند.

الصفدی به تحولات سوریه هم اشاره کرد و گفت: ما از بازسازی کشور سوریه و تمامیت ارضی و شهروندان آن حمایت می‌کنیم. ما با دمشق و واشنگتن برای دستیابی به راه‌حل‌هایی در مورد وضعیت استان سویدا بر اساس وحدت سرزمین سوریه همکاری می‌کنیم. تجاوزات اسرائیل عامل بحران در سوریه است و ما خواستار پایان فوری آن هستیم.