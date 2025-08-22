  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۴

تداوم نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

منابع خبری از تداوم نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی لبنان ادامه می‌دهد.

منابع خبری اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی حمله جدیدی به مارون الراس در جنوب لبنان انجام داد.

طبق اعلام این منابع، یک اتاقک هدف قرار گرفته است.

همزمان خبرنگار النشره در جنوب لبنان نیز از پرواز پهپاد اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز دیرعامص، کف را، قانا و مزرعه مشرف خبر داد.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

