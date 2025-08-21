دریافت 4 MB کد خبر 6566840 https://mehrnews.com/x38Q49 ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ کد خبر 6566840 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ بارندگی و کاهش دما برای بخشهای شمالی کشور پیشبینی میشود سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارندگی و کاهش دما برای بخشهای شمالی کشور پیشبینی میشود. کپی شد مطالب مرتبط کاهش نسبی دمای هوا در مناطق مختلف ایلام طی امروز و فردا دمای مرکز خراسان شمالی ۸ درجه کاهش مییابد پیشبینی آبوهوا؛ هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در شرق کشور برچسبها سازمان هواشناسی کاهش دما بارش باران
