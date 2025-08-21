صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: طی دو روز آینده در بیشتر نقاط کشور جوی پایدار حاکم است.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر، رگبار پراکنده، باران و وزش باد موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در جنوب و جنوب غرب کشور وزش باد همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی ادامه داد: اواخر امروز (پنجشنبه، ۳۰ مرداد) و فردا (جمعه، ۳۱ مرداد) در برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش ابر، رگبار پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: برای روزهای شنبه و یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود و تغییرات خاصی در شرایط آب‌وهوایی رخ نخواهد داد.

ضیائیان همچنین گفت: طی پنج روز آینده در شرق، جنوب شرق، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور وزش باد و گاهی احتمال گرد و خاک وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت آب‌وهوای پایتخت گفت: آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد در برخی ساعات شدت می‌گیرد. همچنین احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد. حداقل دما ۲۵ و حداکثر ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.