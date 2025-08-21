نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که از پنجشنبه تا شنبه صبح جو خراسان شمالی ناپایدار خواهد بود.
وی افزود: پدیده غالب برای پنجشنبه، وزش باد همراه با غبار و آسمان صاف و آفتابی است و از اواخر وقت، از سمت شمال و شمال غرب خراسان شمالی افزایش ابر پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: جمعه صبح در پارهای از نقاط به ویژه مانه، سملقان، راز و جرگلان بارش پراکنده باران و احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد و در ارتفاعات مه رقیق پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک محلی برای گرمه، جاجرم، راز و جرگلان پیشبینی شده است.
داداشی تصریح کرد: روز شنبه کاهش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در نیمه جنوبی و شمال استان و نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در اغلب نقاط استان، به ویژه گرمه، جاجرم، شیروان و اسفراین انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره تغییرات دمایی نیز گفت: پنجشنبه گرمترین روز هفته است و دما در بجنورد به ۳۷ و در مانه به ۴۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید و فردا با شمالی شدن جریانات هوا، دما در بجنورد به ۲۹ تا ۳۰ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
نظر شما