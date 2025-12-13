حسین سیمایی صراف در حاشیه مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد افزایش پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال آینده گفت: ما برنامه‌های مفصلی ارائه کردیم برای اینکه اتکای دانشگاه‌ها به بودجه دولتی کاهش پیدا کند. ترویج مشوق‌های مالیاتی و برداشتن موانع استفاده از مشوق‌ها و توسعه قراردادهای پژوهشی از جمله این راهکارها بوده است.

وی ادامه داد: اما مسئله دیگر این است که دو درصد از تولید ناخالص داخلی باید طبق برنامه هفتم توسعه صرف پژوهش و فناوری شود. ولی طبق گزارش‌های رسمی هم‌اکنون ۲۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف پژوهش و فناوری می‌شود. امیدواریم شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که این عدد ارتقا یابد.

وزیر علوم مورد مشوق‌های بازگشت نخبگان به کشور گفت: ما باید منزلت نیروی انسانی خود را حفظ کنیم تا احساس کنند کشور خودشان است و فرصت‌ها برای همه افراد برابر است؛ این اولین گامی است که همه باید با هم برداریم.

وی ادامه داد: همچنین باید زیرساخت‌های پژوهشی کشور مهیا باشد تا آنها بتوانند استعدادها و لیاقت‌های خود را به اثبات برسانند.

وی همچنین بر ارتقای حمایت‌های مالی و معیشتی از نخبگان تاکید کرد.