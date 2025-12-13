  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

در پاسخ به مهر اعلام شد؛

برنامه‌های تشویقی برای کاهش وابستگی مالی دانشگاه‌ها به دولت

وزیر علوم با بیان اینکه برای افزایش بودجه پژوهش امیدواریم شرایط اقتصادی کشور بهتر شود، گفت: برنامه هایی برای کاهش درآمد دانشگاهها از منابع دولتی در دستور کار داریم.

حسین سیمایی صراف در حاشیه مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد افزایش پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال آینده گفت: ما برنامه‌های مفصلی ارائه کردیم برای اینکه اتکای دانشگاه‌ها به بودجه دولتی کاهش پیدا کند. ترویج مشوق‌های مالیاتی و برداشتن موانع استفاده از مشوق‌ها و توسعه قراردادهای پژوهشی از جمله این راهکارها بوده است.

وی ادامه داد: اما مسئله دیگر این است که دو درصد از تولید ناخالص داخلی باید طبق برنامه هفتم توسعه صرف پژوهش و فناوری شود. ولی طبق گزارش‌های رسمی هم‌اکنون ۲۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف پژوهش و فناوری می‌شود. امیدواریم شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که این عدد ارتقا یابد.

وزیر علوم مورد مشوق‌های بازگشت نخبگان به کشور گفت: ما باید منزلت نیروی انسانی خود را حفظ کنیم تا احساس کنند کشور خودشان است و فرصت‌ها برای همه افراد برابر است؛ این اولین گامی است که همه باید با هم برداریم.

وی ادامه داد: همچنین باید زیرساخت‌های پژوهشی کشور مهیا باشد تا آنها بتوانند استعدادها و لیاقت‌های خود را به اثبات برسانند.

وی همچنین بر ارتقای حمایت‌های مالی و معیشتی از نخبگان تاکید کرد.

کد خبر 6687518
سعدانه طباطبایی نیا

    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      فقط حرف و شعار...الان موقع عمل هست.
    • Shahroz IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بودجه ندارید؟ عالی، در دانشگاه رو ببندید همه بدونن اینجا علم ادم باسواد ارزشی نداره. اساتید و دانشجو هم برن دنبال یه کار آبرومند
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      حقوق استاد دانشگاه 27 میلیون در ماه. آفرین بر شما. احسنت.

