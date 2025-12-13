https://mehrnews.com/x39R7P ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۸ کد خبر 6687069 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۸ پنجره مهر؛ تصاویری از خروش سیمینه رود پس از بارش های اخیر در این ویدئو تصاویر زیبایی از خروش رودخانه سیمینه رود پس از بارش های اخیر را می بینید. دریافت 28 MB کد خبر 6687069 کپی شد مطالب مرتبط میقانی: مهگرفتگی و برف برخی محورهای خراسان شمالی را فرا گرفت ۵ کشته و ۴۶ مصدوم در سوانح ناوگان حملونقل عمومی طی ۷۲ ساعت گذشته ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سهشنبه؛ تشدید بارشها در ۲۲ استان برچسبها رودخانه شهرستان بوکان بارش باران
