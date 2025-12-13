  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

پنجره مهر؛

تصاویری از خروش سیمینه رود پس از بارش های اخیر

تصاویری از خروش سیمینه رود پس از بارش های اخیر

در این ویدئو تصاویر زیبایی از خروش رودخانه سیمینه رود پس از بارش های اخیر را می بینید.

دریافت 28 MB
کد خبر 6687069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها