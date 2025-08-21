کاهش نسبی دمای هوا در مناطق مختلف ایلام طی امروز و فردا

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات دمایی پیشرو در استان، اظهار داشت: از امروز به بعد و به خصوص در روزهای پنجشنبه و جمعه، شاهد کاهش نسبی دما به میزان حدود یک تا دو درجه خواهیم بود.
وی افزود: اما نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از روز شنبه، حداقل تا سهشنبه هفته آینده، موج جدیدی از گرما استان را فرا خواهد گرفت و دمای هوا به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. این افزایش دما، مطمئناً منجر به افزایش مصرف حاملهای انرژی از قبیل آب و برق خواهد شد.
احمدینژاد در ادامه به وضعیت وزش باد اشاره کرد و گفت: وزش باد موقتی در یکی دو روز آینده مورد انتظار است که در نواحی مرزی میتواند تشدید شده و سرعت بالاتری داشته باشد. این وزش باد احتمالاً منجر به ایجاد گرد و غبار، که غالباً رقیق خواهد بود، در سطح استان طی یکی دو روز آینده شود.
کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان به دمای روز گذشته اشاره کرد و خاطرنشان کرد: روز گذشته، شهر لومار با دمای ۴۹ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان بود که جالب است بدانید در میان ایستگاههای هواشناسی کل کشور نیز، رتبه دوم را به خود اختصاص داد..
نظر شما