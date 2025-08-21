آغاز پخش «ایران سبز»؛ برنامه تخصصی روستا به سیما رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، پخش رسمی برنامه تلویزیونی «ایران سبز» به عنوان اولین برنامه تخصصی در حوزه روستا، عشایر و کشاورزی از شبکه یک سیما آغاز شد.
«ایران سبز» با هدف بازنمایی و آشنایی با جنبههای کمتر دیدهشده زندگی روستایی، عشایری و تولیدات کشاورزی تهیه و تولید میشود.
در هر قسمت، بخشهایی همچون گفتگو با روستاییان، شاعران و فعالان فرهنگی روستا، معرفی کتابهای مرتبط، اخبار روستا، نمایش آیینها و مراسمهای سنتی، مرور قوانین مرتبط با روستا و کشاورزی و پوشش رویدادهایی مانند برداشت محصولات کشاورزان ارائه میشود.
تهیهکنندگی این برنامه را داوود صادقی و حمید صالحی بر عهده دارند. داوود صادقی همچنین به عنوان سردبیر و داوود نعمتی در مقام مجری-کارشناس حضور دارد. این برنامه با همکاری مشترک گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) به عنوان مجری طرح تولید شده است.
یکی از بخشهای ویژه «ایران سبز» بخش تعاملی آن به نام پویش «روستای من» است که در آن مخاطبان میتوانند فیلم، عکس یا صوت از روستا، برداشت محصول یا مراسم بومی خود را ارسال کنند تا در برنامه نمایش داده شود.
«ایران سبز» هر هفته پنجشنبهها حوالی ساعت ۱۷ پخش میشود.
نظر شما