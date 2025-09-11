پخش «ایران سبز» با محوریت وحدت اهل سنت و تشیع

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت ششم برنامه تلویزیونی «ایران سبز» روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه یک سیما پخش می‌شود. در این قسمت ویژه، شیخ علی رئیسی امام جمعه اهل سنت روستای چهکار شهرستان میناب استان هرمزگان و حاج احمد اسماعیلی‌نژاد رئیس شورای اسلامی همان روستا، به عنوان مهمان حضور دارند.

این برنامه به مناسبت هفته وحدت، به معرفی روستای چهکار می‌پردازد؛ جایی که اهل سنت و شیعه برادرانه کنار هم زندگی می‌کنند. از نکات برجسته این قسمت، گفتگو درباره مدرسه‌ای است که نخستین کتابخانه کلاسی کشور را به همت یکی از معلمان این روستا راه‌اندازی کرده است.

انتخاب این مهمانان توسط ابراهیم ذاکری از روستای کردر رضوی شهرستان میناب انجام شده که در تیم سردبیری برنامه نیز همکاری دارد.

علاوه بر این، در بخش‌هایی از برنامه به مناسبت‌های مختلف مانند هفته اصفهان، با پخش محتوایی از روستاهای استان اصفهان و موضوعات مرتبط با کشاورزی، دامپروری و زندگی روستایی پرداخته می‌شود. همچنین برنامه به معرفی سایر تولیدات سازمان صدا و سیما در حوزه روستا و کشاورزی، از جمله برنامه‌های صبحگاهی و رادیو ورزش، اشاره می‌کند.

تیم تولید «ایران سبز» با بازدید از روستاهای صنعتی اطراف تهران، همچون روستای وهن‌آباد که به پایتخت مبل ایران مشهور است، تصویری جامع از ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی روستاهای کشور ارائه می‌دهد.

برنامه «ایران سبز» با هدف تبیین و برجسته‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاهای ایران، دامه دارد.