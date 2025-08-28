روایتی تازه از جوانان و زندگی روستایی در «ایران سبز»

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی «ایران سبز» با حضور حسن غلامی کریمآباد دبیر باشگاه کشاورزان جوان روستای کریمآباد، پنجشنبه ششم شهریور به همت گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
در این قسمت از برنامه، دوربین «ایران سبز» به میان جوانانی میرود که آینده روستاها را رقم میزنند. حسن غلامی کریمآباد، دبیر باشگاه کشاورزان جوان روستای کریمآباد، مهمان این هفته است تا درباره «نقش جوانان در پیشرفت روستا» سخن بگوید؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی توسعه روستایی تبدیل شده است.
همچنین در بخش معرفی روستاها، «ایران سبز» این هفته به نقاطی متنوع از جغرافیای ایران سفر میکند؛ از خیرآباد در شهرستان فسا استان فارس تا گردمیران در شهرستان دهگلان کردستان، و از اک در شهرستان تاکستان قزوین تا خرماکلا در شهرستان قائمشهر مازندران. در ادامه این مسیر، برنامه به کریمآباد در شهرستان رشتخوار خراسان رضوی میرسد و سپس به سراغ ننادگان در شهرستان فریدن استان اصفهان میرود؛ روستاهایی که هر کدام روایتگر بخشی از زندگی و تلاش روستاییان ایران هستند.
«ایران سبز» با نگاهی تحلیلی و در عین حال مردمی، تلاش دارد زندگی روستایی و عشایری را نه فقط بهعنوان بخشی از گذشته، بلکه بهعنوان نیروی محرکه اقتصاد ملی و توسعه پایدار معرفی کند؛ جایی که جوانان، کشاورزان و زنان روستایی نقشی کلیدی در ساخت آینده دارند.
