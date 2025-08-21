به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، دسترسی به منابع مالی همواره یکی از چالشهای اصلی شرکتهای نوآور و فناور برای توسعه و تجاریسازی محصولات بوده است. در این میان، استفاده از ابزار نوین مالی همچون اوراق صکوک میتواند جایگزینی کارآمد برای وامهای بانکی محسوب شود. صکوک مرابحه بهعنوان یکی از مهمترین انواع اوراق بهادار اسلامی، امکان تأمین مالی مبتنی بر دارایی را فراهم میکند و دارندگان این اوراق مالک مشاع دارایی یا منافع آن خواهند بود. انعطافپذیری در پرداخت سود، دورههای بازپرداخت طولانیتر و ظرفیت بالاتر جذب منابع نسبت به ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی از مهمترین مزایای صکوک به شمار میرود.
در نیمه نخست سال جاری، دو شرکت دانشبنیان فعال در حوزه نانو توانستند با بهرهگیری از این ابزار مالی، سرمایه لازم برای تأمین مواد اولیه تولید محصولات خود را جذب کنند. شرکت پارسا پلیمر شریف، تولیدکننده نانوکامپاندهای پلیمری، به منظور تأمین سرمایه در گردش که به خرید مواد اولیه کمک میکند، اقدام به انتشار ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک مرابحه با سررسید ۳۶ ماهه و نرخ سود سالانه ۲۳ درصد کرد.
همچنین شرکت نانو دارو پژوهان پردیس برای تأمین مواد اولیه تولید داروی «سایپرین» برای درمان بیماری نادر ویلسون و داروهای ضدسرطان «پاکلینب»، «پادینکس» و «تیبی اورال»، ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک مرابحه با دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد منتشر کرد.
شرکتها برای انتشار اوراق صکوک باید شرایطی همچون مثبتبودن جریان نقدی در دو سال گذشته، تأیید حسابرس مستقل، نسبت بدهی به دارایی کمتر از ۹۰ درصد و برخورداری از قالب حقوقی معتبر (سهامی، تعاونی یا صندوق سرمایهگذاری) را دارا باشند. جزئیات کامل این الزامات از طریق وبسایت «صکوک پلاس» https://www.sukukplus.ir/ قابل دسترسی است.
کارشناسان تأکید میکنند که انتشار این اوراق علاوه بر رفع نیاز مالی شرکتها، نشاندهنده اعتماد بازار سرمایه به توانمندیهای فناورانه و اقتصادی صنعت نانو در ایران است و میتواند زمینهساز گسترش استفاده از ابزارهای نوین مالی در میان سایر شرکتهای دانشبنیان شود. انتشار صکوک مرابحه توسط شرکتهای فعال در حوزه نانو، گامی مؤثر در مسیر تأمین مالی پایدار و حمایت از توسعه فناوریهای پیشرفته به شمار میرود؛ اقدامی که علاوه بر جذب منابع مالی، به تقویت جایگاه اقتصاد دانشبنیان کشور نیز کمک میکند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۶۳۱۰۲۳۰۷ تماس حاصل کنند.
