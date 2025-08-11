«اعتبار مالیاتی» و «اوراق فناوری» ابزار جدید حمایت از صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، محمدجواد صدریمهر معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان در این مراسم با اشاره به نقش مهم پتروشیمی مارون در حفظ تولید حتی در شرایط بحرانی، گفت: این مجموعه با مدیریت جهادی و حرفهای توانسته است کمترین کاهش تولید را نسبت به سایر واحدها تجربه کند و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای آن است.
وی افزود: پیش از امضای این تفاهمنامه، جلسات متعددی با مدیران پتروشیمی مارون برگزار شد تا مدلی عملیاتی و ملموس برای همکاری طراحی شود که فراتر از اعلام علاقهمندی باشد و بتواند بهطور واقعی به رسوخ فناوری و تکمیل زنجیرههای ارزش کمک کند.
صدریمهر، با تشریح مفاد توافقنامه گفت: ابزار اول، اعتبار مالیاتی است که به شرکت امکان میدهد مالیات سال جاری خود را برای اجرای پروژههای تحقیق و توسعه هزینه کند و بدین ترتیب ریسک بالای فعالیتهای R&D را کاهش دهد.
وی افزود: ابزار دوم، اوراق فناوری است که برای پروژههای به نتیجه رسیده منتشر میشود و هماکنون بانکهای رفاه و ملی کارگزاری آن را بر عهده دارند.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در مورد ابزار سوم مورد استفاده در این توافقنامه توضیح داد: ابزار مصوبه تولید بار اول و ترک تشریفات، با هدف جایگزینی واردات و تأمین نیازهای داخلی از محل تولیدات پتروشیمی مارون اجرا میشود.
صدری مهر، خاطرنشان کرد: این سه ابزار میتواند اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد پتروشیمی داشته باشد و این تفاهمنامه نقطه آغاز همکاریهای گستردهتر است که با بهرهگیری از ظرفیتهای بیشتر، سرعت توسعه فناوری در این حوزه افزایش خواهد یافت.
توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی مارون و رسوخ فناوری
در بخش دیگری از این مراسم، امین امرایی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون با اشاره به اهمیت همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برای ارتقای توان فناورانه صنایع گفت: نقش حمایتی این معاونت در توسعه زنجیره ارزش صنایعی همچون پتروشیمی، میتواند مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان را هموارتر کند و زمینهساز جهش در بهرهوری و نوآوری باشد.
او با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از پیشرانهای ارزآوری کشور است، افزود: توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت، ضمن کاهش وابستگی به واردات، سهم آن را در صادرات غیرنفتی افزایش خواهد داد.
امرایی تأکید کرد: رسوخ فناوری در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی ضرورتی اجتنابناپذیر است و همکاری با شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای معاونت علمی، این مسیر را تسریع میکند.
رفع نیازهای گلوگاهی و رسوخ فناوری در زنجیره ارزش پتروشیمی مارون
بر اساس این توافقنامه که با هدف توسعه اقتصاد دانشبنیان در زنجیره ارزش پتروشیمی مارون منعقد شد، طرفین بر همکاری برای رفع نیازهای صنعتی، ارزبر، گلوگاهی و استراتژیک این مجتمع با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور، تکمیل زنجیره ارزش و رسوخ حداکثری فناوری در فرآیندهای تولید تأکید کردند.
مطابق مفاد این توافقنامه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری متعهد شد در طرحهای معرفیشده همکاری و تسهیلگری کرده، مجوزهای قانونی مرتبط را صادر کند، از محل هزینه قطعی شده مالیات شرکت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه فناوریهای پیشنهادی حمایت کند، امکان صدور ضمانتنامه و تسهیل فرآیندهای بانکی را فراهم آورد، تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال از ظرفیت اوراق توسعه فناوری را برای تأمین مالی نوآورانه بهکار بگیرد و توسعه فناوریهای نوین مورد نیاز شرکت را با استفاده از قانون ساخت بار اول، پیگیری کند.
از سوی دیگر، پتروشیمی مارون موظف شد نیازهای جاری و ارزبر خود را با جزئیات فنی و اقتصادی معرفی کرده و اولویتهای فناورانه با رویکرد کاهش ارزبری را تعیین و به معاونت علمی ارائه دهد. این شرکت همچنین ایجاد مرکز نوآوری مارون، سرمایهگذاری در طرحهای فناورانه، فراهم کردن امکان حضور و تعامل شرکتهای دانشبنیان در سایت، خرید و بهکارگیری فناوریها و تجهیزات اولویتدار، حفظ مالکیت فکری شرکتهای فناور، حمایت از تأمین زیرساختهای لازم و تدوین استانداردهای داخلی پروژهها را بر عهده گرفت.
برای اجرای این توافقنامه، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل میشود که وظیفه پایش و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهده دارد و میتواند برنامههای جدید همکاری را بهصورت متمم اضافه کند.
