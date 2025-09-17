به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این اوراق با سررسید حداکثر ۱۸ ماه و سقف انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان، با حذف برخی ارکان متعارف و تسهیل فرآیندها، میتواند بهعنوان ظرفیتی مؤثر در تأمین مالی شرکتهای فعال حوزه فناوری نانو مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود رشد چشمگیر انتشار اوراق صکوک در سالهای اخیر، شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل برخی الزامات انتشار اوراق، نتوانستند بهطور مناسب از این فرصت بهرهمند شوند و سهم محدودی از این ابزار تأمین مالی داشتند. به همین منظور، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مدام) با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در بهمن ۱۴۰۲ طرح «اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت» را معرفی کرد و این ابزار در مرداد ۱۴۰۳ به دستورالعمل رسمی اوراق مرابحه افزوده شد.
مهمترین ویژگی این اوراق، سررسید کوتاهتر (حداکثر ۱۸ ماه)، فرآیند سادهتر انتشار و کاهش هزینههای تأمین مالی است. در این چارچوب، امکان حذف ارکانی همچون ضامن، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان فراهم شده که هزینههای انتشار را به شکل محسوسی کاهش میدهد. همچنین فرآیند انتشار آن در صورت تکمیل مدارک، کمتر از دو ماه زمان خواهد برد.
سقف انتشار برای هر شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده و این اوراق میتوانند به دو صورت عمومی یا خصوصی عرضه شوند. از دیگر مزایای این ابزار میتوان به امکان استفاده از ضمانت صندوقهای پژوهش و فناوری بهجای ضمانتنامه بانکی و برخورداری شرکتها و خریداران از معافیت مالیاتی اشاره کرد.
پیش از این، بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط در تأمین مالی با مشکلاتی مانند طولانی بودن و پیچیدگی فرآیندها، محدودیت سقف سرمایه و هزینههای بالا مواجه بودند. اکنون اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، در کنار ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، امکان دسترسی سریعتر و منعطفتر به منابع مالی را فراهم میکند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از شرکتهای دانشبنیان، از جمله فعالان صنعت نانو، در گروه بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند، به باور کارشناسان، این ابزار میتواند مسیر جدیدی برای تأمین مالی پایدار این شرکتها ایجاد کند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۶۳۱۰۲۳۰۷ تماس حاصل کنید.
