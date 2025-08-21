  1. هنر
  2. تئاتر
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر

معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر

با حکمی از سوی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی جداگانه و بر اساس آیین‌نامه برگزاری جشنواره ‌بین‌المللی تئاتر فجر، اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد ملی و بین‌المللی را منصوب کرد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری، بر اساس آیین‌نامه اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مطابق با لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های حرفه‌ای و تخصصی، استفاده از تجربه پیشگامان این عرصه، نگاه و رویکردهای تاثیرگذار استادان جوان، بانوان، مدیران با سابقه و خوشنام، همراهی خانه تئاتر و ظرفیت انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین در این دوره نمایندگانی از نسل جوان و دانشگاهی کشور به عنوان اعضای مشورتی به منظور شناخت بهتر دغدغه‌های جوانان فعال در عرصه هنرهای نمایشی، اعضای شورای سیاست‌گذاری را همراهی می‌کنند.

براین اساس، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رئیس جشنواره، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، شیرین بزرگمهر عضو هیئت علمی دانشگاه، شهرام گیل‌آبادی مدرس تئاتر و رسانه، بهزاد آقاجمالی عضو هیئت علمی دانشگاه، نسیم ادبی بازیگر و کارگردان، حمیدرضا آذرنگ نویسنده، بازیگر و کارگردان، مریم رحیمی عضو هیئت مدیره خانه تئاتر، بابک صبوری نماینده انجمن استان‌ها، افرا افروز عضو مشورتی و ماهان عبداللهی عضو مشورتی، اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را تشکیل می‌دهند.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6567133
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها