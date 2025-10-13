  1. هنر
عباس غفاری مدیر اجرایی جشنواره تئاتر فجر شد

دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی حکمی عباس غفاری را به عنوان مدیر اجرایی این دوره از جشنواره منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سید وحید فخر موسوی دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی حکمی عباس غفاری را به‌عنوان مدیر اجرایی این رویداد ملی و بین‌المللی منصوب کرد.

بخشی از متن این حکم بدین شرح است:

«با اعتماد به تعهد، دقت و نگاه هنری جنابعالی، بدین‌وسیله به عنوان مدیر اجرایی چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم، همدلی با هنرمندان و اهتمام در اجرای شایسته امور جشنواره، سهمی مؤثر در برگزاری منظم و باشکوه این رویداد ایفا کنید.»

عباس غفاری نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر کارگردانی آثاری چون «کبوتری ناگهان»، «سگدو»، «دیگر کدام ما زندگی کردن را دوست دارد»، «شبانه»، «می‌خواستم اسب باشم»، «آب مرا قصه کرد» و «شب مویه‌ها» را برعهده داشته است.

عضویت در هیئت مؤسس و هیأت مدیره انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، مدیریت پروژه تئاتر محیطی تئاترشهر، مدیریت روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مدیریت روابط عمومی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مدیریت اجرایی تالار شمس و پردیس تئاتر شهرزاد و مدیریت اجرایی جشنواره تئاتر بانوان بخشی از سابقه مدیریتی این هنرمند به شمار می‌آید.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.

علیرضا سعیدی

