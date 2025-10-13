عباس غفاری مدیر اجرایی جشنواره تئاتر فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سید وحید فخر موسوی دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی حکمی عباس غفاری را به‌عنوان مدیر اجرایی این رویداد ملی و بین‌المللی منصوب کرد.

بخشی از متن این حکم بدین شرح است:

«با اعتماد به تعهد، دقت و نگاه هنری جنابعالی، بدین‌وسیله به عنوان مدیر اجرایی چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم، همدلی با هنرمندان و اهتمام در اجرای شایسته امور جشنواره، سهمی مؤثر در برگزاری منظم و باشکوه این رویداد ایفا کنید.»

عباس غفاری نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر کارگردانی آثاری چون «کبوتری ناگهان»، «سگدو»، «دیگر کدام ما زندگی کردن را دوست دارد»، «شبانه»، «می‌خواستم اسب باشم»، «آب مرا قصه کرد» و «شب مویه‌ها» را برعهده داشته است.

عضویت در هیئت مؤسس و هیأت مدیره انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، مدیریت پروژه تئاتر محیطی تئاترشهر، مدیریت روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مدیریت روابط عمومی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مدیریت اجرایی تالار شمس و پردیس تئاتر شهرزاد و مدیریت اجرایی جشنواره تئاتر بانوان بخشی از سابقه مدیریتی این هنرمند به شمار می‌آید.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.