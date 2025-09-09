پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت درگذشت چهره پرداز جوان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی فقدان هنرمند فقید عرصه تئاتر، زنده‌یاد بتثامه نعیمایی را تسلیت گفت.

در متن پیام آمده است:

«با اندوهی فراوان و دلی سوگوار، فقدان هنرمند ارزشمند عرصه هنر والای تئاتر، زنده‌یاد خانم بتثامه نعیمایی را به جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

چهره‌های هنرمندانه‌ای که با دستان پرتوان ایشان آفریده شد، ورای صحنه نمایش، جلوه‌ای از زندگی، احساس و امید بود که در دل‌ها به یادگار ماند. هنر ایشان همچون نغمه‌ای دلنشین در گذر زمان طنین‌انداز خواهد بود و یادشان به‌سان نقشی ماندگار بر لوح خاطره‌ها جاودانه خواهد شد.

از درگاه حضرت حق برای خانواده معزز و همسر گرامی ایشان صبر جمیل و بردباری مسئلت دارم و برای آن بانوی هنرمند، آرامش ابدی را خواهانم.»