به گزارش خبرنگار مهر، اکبر زنجانپور هنرمند شناخته‌شده تئاتر ایران که پیش‌تر به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از سوی نادره رضایی معاون هنری سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، در یادداشتی درباره این شورا و روند انتخاب دبیر چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر چنین نوشته است:

«معاونت هنری وزارت ارشاد

سلام

اصلا با من مشورت نکردند و من عضو شورای سیاستگذاری نیستم. من در جلسات شرکت نکرده‌ام و همان موقع یعنی حدود ۲ ماه پیش به رئیس مرکز گفتم که نمی‌توانم شرکت کنم و بعد هم راهی بیمارستان شدم برای عمل جراحی و حالا که تئاتر به صورت آب‌نبات‌فروشی و بادکنک‌بازی درآمده اصلا شرکت نمی‌کنم و من هیچ نقشی در انتخاب دبیر جشنواره نداشته‌ام و اصلا ایشان را نمی‌شناسم.

با احترام، اکبر زنجانپور، ۷ مهر ۱۴۰۴»