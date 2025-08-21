برگزاری مراسم عزاداری ایام پایانی ماه صفر در آستان مقدس مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت پیامبر اعظم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، آستان مقدس مسجد جمکران برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری با حضور زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) تدارک دیده است.

این آئین‌ها که با حضور سخنرانان برجسته و ذاکران اهل‌بیت (ع) همراه خواهد بود، در شب‌ها و روزهای پایانی ماه صفر در فضای معنوی مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

در پنجشنبه ۳۰ مرداد پس از نماز عشاء، مراسم شب شهادت با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی و قرائت دعای کمیل توسط حاج رضا ایزدی برگزار خواهد شد.

در روز جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۶ صبح، دعای ندبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین واضحی و مداحی حاج عباس حیدرزاده قرائت می‌شود.

همچنین بعد از نماز عصر، مراسم روضه و سینه‌زنی با نوای کربلایی ناصر آبیار برپا خواهد شد.

در شام جمعه نیز پس از نماز عشاء، برنامه سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی و روضه‌خوانی همراه با سینه‌زنی توسط حاج رضا ایزدی ادامه خواهد یافت.

در روز شنبه اول شهریور بعد از نماز عصر، مجلس روضه و سینه‌زنی با نوای کربلایی ناصر آبیار برگزار می‌شود و در ادامه، پس از نماز عشاء که مقارن با شب شهادت امام رضا (ع) است، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی و مراسم عزاداری با نوای حاج رضا ایزدی اجرا خواهد شد.

در روز یکشنبه دوم شهریور پس از نماز عصر که مصادف با روز شهادت امام رضا (ع) است، مجلس روضه و سینه‌زنی با نوای کربلایی ناصر آبیار در مسجد جمکران برپا می‌شود.

همچنین در شامگاه این روز و پس از نماز عشاء، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی و مراسم سینه‌زنی با نوای کربلایی ناصر آبیار برگزار خواهد شد.