خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ با نزدیک شدن به اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا، تب و تاب زائران حسینی (ع) حاضر در همایش معنوی اربعین بیشتر و بیشتر می‌شود. این روزها وجب به وجب مسیر پیاده‌روی اربعین به‌ویژه در طریق الحسین (ع) در مسیر نجف به کربلا آتش عشق و ارادت محبان اهل بیت (ع) شعله‌ور است و آتش این عشق بی‌پایان، گرمای ۵۰ درجه عراق را از رونق انداخته است.

جای‌جای مشایه را که نگاه کنی، سیل خادمانی را می‌بینی که هر آنچه داشتند در طبق اخلاص نهادند و با برپایی موکب به صورت خودجوش و مردمی خالصانه به استقبال راهپیمایان زیارت اربعین می‌روند.

«موکب رضوی مهدی فاطمه از مسجد صاحب الزمان (عج) شهرکرد» نیز یکی از این موکب هاست که امسال برای چندمین سال متوالی با تکیه بر سیره نورانی اهل‌بیت (ع) و با نیت خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) در راستای تحقق فرهنگ عاشورایی و انتظار فرج امام زمان (عج)، در قرارگاه «کریم اهل بیت (ع)» واقع در عمود ۱۳۳۴ مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر شده و عهده‌دار خدمات اسکان و خدمت به بانوان است.

این حرکت معنوی و مخلصانه به اذعان خادمان موکب، جلوه‌ای از ادب و ارادت خالصانه به پیشگاه امام عصر (عج) و حضرت سیدالشهدا (ع) بوده و تجلی وحدت و همدلی بانوان مؤمن استان چهارمحال و بختیاری در پاسداشت ارزش‌های الهی و جهاد فرهنگی در مسیر ظهور حضرت مهدی (عج) است.

جزئیات خدمت‌رسانی موکب رضوی مهدی فاطمه (س) شهرکرد

فرزانه گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه اربعین امسال نیز برای چندمین سال متوالی توفیق خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) نصیب خادمان این موکب شده است، اظهار کرد: موکب رضوی مهدی فاطمه (س) مسجد صاحب الزمان (عج) شهرکرد در عمود ۱۳۳۴ مسیر نجف به کربلا به صورت قرارگاهی فعالیت خود را از ۱۲ مردادماه آغاز کرده و تا اربعین دایر است.

مسئول واحد بانوان بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بخش اسکان این موکب با ایجاد فضایی امن و آرام، میزبان بانوان زائر است، ادامه داد: بخش فرهنگی نیز با حضور مبلغان چندزبانه و تیم نوجوانان، به نشر معارف اهل‌بیت (ع) و فرهنگ معارف مهدویت در مسیر پیاده‌روی اربعین می‌پردازد.

مسئول موکب رضوی مهدی فاطمه (س) مسجد صاحب الزمان (عج) شهرکرد خدمات این موکب را شامل اسکان، اطعام، خیاطی، درمانی، فعالیت‌های فرهنگی هنری و حوزه کودک دانست و ادامه داد: فعالیت‌های این موکب در دو بخش خواهران و برادران انجام می‌شود که ۸۰ خادم شامل ۴۰ بانو و ۴۰ آقا در این قرارگاه در ایام اربعین فعالیت دارند.

این بانوی فعال فرهنگی بیان کرد: بانوان خادم موکب همه از اعضای کانون خادمیاران رضوی استان چهارمحال و بختیاری هستند که به صورت گردشی در بخش‌های اسکان و پذیرش، پذیرایی و نظافت و فعالیت‌های فرهنگی مشغول میزبانی از بانوان زائر حسینی (ع) هستند.

گنجی با تصریح اینکه هزینه‌های موکب از طریق نذورات مردمی و تعامل با مواکب عراقی تأمین می‌شود، گفت: در واحد خواهران موکب رضوی مهدی فاطمه (س)، بیش از ۲ هزار زائر در هر شبانه‌روز اسکان داده می‌شود و در سه وعده صبحانه، ناهار و شام و همچنین چای و شربت و میان وعده پذیرایی صورت می‌گیرد.

اسکان ۲ هزار زائر در موکب رضوی مهدی فاطمه (س)

مسئول واحد بانوان بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) همچنین به فعالیت‌های فرهنگی ویژه توسط خادمان اشاره و بیان کرد: اجرای سرود و نمایش، اجرای برنامه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان، برپایی غرفه نقاشی، آموزش قرآن، برپایی استودیوی گفتگو با دعوت از زائران کشورهای مختلف و بیان خاطرات و حس و حال خود در این سفر معنوی، تهیه گزارش‌های خبری، قرائت قرآن توسط کودکان از کشورهای مختلف از جمله برنامه‌های موکب در ایام فعالیت است.

وی از برنامه‌های ختم قرآن کریم به سه زبان اشاره کرد و افزود: ما مترجم‌هایی را دعوت کردیم که بتوانند با زائران خارجی ارتباط برقرار کنند.

گنجی اظهار کرد: برپایی مسابقات نقاشی کودکان، برپایی نمازهای جماعت خواهران و برادران، مداحی ویژه بانوان، برپایی سفره حضرت رقیه و روضه‌خوانی ویژه بانوان، تقدیم هدایا و یادگاری‌های کوچک برای مراجعان اعم از پیکسل‌های لبیک یا امام حسین (ع)، سردار سلیمانی، پلاک و زنجیر شهدا، گلسر، گیره مو، جانماز، سربند و … در بین کودکان قاری قرآن از دیگر برنامه‌های فرهنگی این موکب در ایام اربعین حسینی است.

وی ضمن محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونی در غزه و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به کشورمان، تصریح کرد: در این خصوص برنامه‌های فرهنگی با موضوع تبیین و روشنگری جنایات رژیم صهیونیستی و نیز مظلومیت مردم بی‌پناه غزه در موکب پیش‌بینی شده که به‌ویژه خادمان نوجوان در اجرای این برنامه‌های فرهنگی مشارکت دارند.

استقبال کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی موکب

گنجی با ابراز خرسندی از استقبال کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی موکب مهدی فاطمه (س)، بیان کرد: کرسی تلاوت قرآن کریم با استقبال مخاطبان از کودکان تا بزرگسالان قرار می‌گیرد که بیشترین شرکت‌کنندگان دختران و پسران کودک و نوجوان هستند و استقبال بالایی نیز از کرسی مداحی صورت می‌گیرد.

وی گفت: دختران نوجوان با اجرای سه نوبت سرودهای در وصف امام رضا (ع)، امام حسین (ع) و امام زمان (عج) و نیز مشارکت در ختم کامل قرآن کریم به نیت تعجیل و آزادی قدس عزیز و غزه، فعالیت پررنگی در موکب دارند.

مسئول واحد خواهران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان چهارمحال و بختیاری در پایان بیان کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا (ع)، گام نهادن در مسیر منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر (عج) است و هر خادم در این مسیر، سرباز کوچک امام (ع) محسوب می‌شود.