کاروان تیم فوتبال امید در دبی امارات مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی فوتبال امید ایران برای برگزاری اردوی متصل به مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا وارد دبی شد و در باشگاه ایرانیان دبی مستقر شد.
شاگردان امید روانخواه در جریان این اردو دو دیدار دوستانه برابر چین تایپه برگزار خواهند کرد. پس از این بازیها، تیم ملی امید راهی شهر ابوظبی میشود تا خود را برای حضور در رقابتهای مرحله گروهی آماده کند.
در مرحله گروهی مقدماتی، تیم ملی امید ایران باید به مصاف امارات، هنگکنگ و گوام برود. این رقابتها از اهمیت زیادی برخوردار است و ملیپوشان جوان ایران امیدوارند با نتایج درخشان، گام نخست را محکم بردارند.
