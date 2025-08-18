تساوی پُرگل خیبر و مس در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر و مس رفسنجان در هفته اول لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان در ورزشگاه تختی خرم آباد رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

دیدار خیبر و مس رفسنجان از همان دقایق ابتدایی با اتفاقات مهمی همراه شد. در دقیقه ۳، ایمان سلیمی دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه سر شد و بازی برای لحظاتی متوقف گردید.

چند دقیقه بعد، مس رفسنجان روی یک ضدحمله سریع موقعیت‌ساز شد. کاستا با یک سرتوپ تماشایی خودش را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد اما ضربه او پس از برخورد به مدافع خیبر راهی کرنر شد.

فشار حملات مس ادامه داشت و در دقیقه ۸ احمد زنده‌روح با شوتی محکم دروازه خیبر را تهدید کرد اما واکنش دیدنی پورحمیدی توپ را از زیر طاق بیرون کشید.

گل اول بازی برای مس رفسنجان

در نهایت حملات رفسنجانی‌ها نتیجه داد. در دقیقه ۱۰ علیرضا نقی‌زاده با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه توپ را به تور دروازه دوخت و مس را یک بر صفر پیش انداخت.

اولین گل به خودی فصل به نام حسین پورحمیدی

تنها پنج دقیقه بعد، این تیم به گل دوم رسید؛ ارسال کرنر زنده‌روح با خروج نامطمئن پورحمیدی همراه شد و دروازه‌بان خیبر به اشتباه توپ را با مشت به درون دروازه خودی فرستاد تا نتیجه ۲ بر صفر به سود میهمان شود.

حسینی امید خیبر را زنده نگه داشت

خیبر که از این دو گل شوکه شده بود، خیلی زود برای جبران به حمله رفت. در دقیقه ۲۳، احسان حسینی مدافع پیش‌تاخته این تیم پس از چند رفت و برگشت درون محوطه شش‌قدم موفق شد توپ را وارد دروازه فروزان کند و اختلاف را به حداقل برساند.

کامبک خیبر در نیمه اول

بازیکنان تیم خیبر حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۱+ ۴۵، اسماعیل بابایی موفق شد گل تساوی بخش را برای شاگردان مهدی رحمتی به ثمر برساند تا آنها بازی ۲ بر صفر باخته را به تساوی ۲ بر ۲ بکشانند.