به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پوریا لطیفی‌فر درباره اردوی تیم فوتبال امید ایران در دبی امارات برای آماده‌سازی شرکت در مسابقات زیر ۲۳ سال گفت: شرایط اردو به نحو احسن پیش می‌رود و تمرینات خوبی را برگزار کرده‌ایم. تمرینات خوب و مدرنی زیر نظر آقای امید روانخواه وکادرفنی پشت سر گذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: خدا را شکر که اردو طوری پیش رفته که بحث همدلی و همبستگی بیشتر شده است. بهتر بود همه هم‌بازی‌های ما اینجا حضور داشتند ولی بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد و پس از بازی‌های هفته دوم لیگ به ما اضافه می‌شوند. امیدوارم نتایجی بگیریم که باعث خوشحالی مردم شود.

بازیکن تیم ملی فوتبال امید در مورد تقابل با تیم‌های هنگ‌کنگ، گوام و امارات در بازی‌های مقدماتی زیر ۲۳ سال خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید تیم‌ها در آسیا پیشرفت کرده‌اند و همین تیم هنگ‌کنگ در سال گذشته تیم امید ایران را حذف کرد. باید از آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بابت تشکیل اردوی تیم و اعزام به امارات تشکر کنم که در این شرایط سخت این اردو را مهیا کردند. امسال سال جام جهانی است و امیدوارم نتایجی رقم بزنیم که هم برای خودمان خوب باشد و هم فوتبال کشور.

لطیفی‌فر در خصوص بحث همکاری باشگاه‌ها با تیم ملی امید گفت: جا دارد از باشگاه بزرگ خودم گل‌گهر سیرجان تشکر کنم که اجازه حضورم در اردو را دادند. درست این بود که سایر باشگاه‌ها نیز همکاری می‌کردند. این نظر شخصی من است و در جایگاهی نیستم که نظر بدهم. بحث ما تیم ملی است و باشگاه‌ها می‌توانستند بدون یکی دو بازیکن خود بازی کنند.

وی در پایان گفت: ما تلاش می‌کنیم که نتایج خوبی بگیریم وخواسته‌های کادرفنی را در زمین اجرا کنیم تا آماده برگزاری مسابقات نهایی برای ۴ ماه دیگر شویم. ما زمان کمی در اختیار داشتیم و جاهایی نقص‌هایی وجود داشت و همکاری‌ها صورت نگرفته اما با این شرایط تلاش می‌کنیم بهترین نتایج را بگیریم.