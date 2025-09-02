روانخواه: فرصت کمی برای آماده سازی تیم امید داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیدرضا روانخواه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و هنگ کنگ در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا اظهار داشت: با شرایط فعلی که فوتبال کشورمان دارد، تیم بزرگسالان ما همیشه در آسیا یک تیم مدعی و موفق بوده است و ما هم قصد داریم مانند تیم بزرگسالان، در این رده سنی عملکرد موفقی داشته باشیم.

او افزود: در رده سنی خودمان تفاوتی بین تیم ایران و سایر تیم‌ها نمی‌بینیم و برای حریفان احترام بسیار زیادی قائل هستم. کیفیت بالای رقبا باعث ایجاد انگیزه بیشتر در بازیکنان ایران شده و جا دارد از همه باشگاه‌هایی که بازیکنان رده سنی امید خود را در اختیار ما قراردادند، تشکر کنم.

سرمربی تیم فوتبال امید تصریح کرد: برگزاری این دیدارها در زمان فیفادی یک تصمیم هوشمندانه بود، زیرا این امکان را به ما داد که بازیکنان را به خوبی در اختیار داشته باشیم. دو هفته فرصت کمی است تا تیم خود را به هماهنگی لازم برسانیم. ما از رقبای خود مستثنی نیستیم، با این حال احساس می‌کنم مدت زمان آماده‌سازی ما نسبت به آنها کمتر بوده است.

روانخواه خاطر نشان کرد: سعی می‌کنیم با انگیزه و کیفیتی که نیروی انسانی ما دارند، در این دو هفته بهترین بهره را ببریم و به سطح کیفی استانداردی که باعث پیشرفت تیم امید خواهد شد، برسیم. انگیزه بازیکنان در این سطح کمک زیادی به ما کرده و امیدوارم این تورنمنت برای ما تجربه‌ای بسیار خوب باشد، با وجود اینکه فرصت کمی برای آماده‌سازی داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ادامه داد: مطمئناً هیچ مربی از قبل فکر نمی‌کند که تیمش در این تورنمنت بهترین خواهد بود. من پیش‌تر مربی باشگاهی بودم و اکنون افتخار این را دارم که برای تیم کشورم مربیگری کنم. فرصت آماده‌سازی ما بسیار کوتاه بوده و سعی می‌کنم با کیفیتی که بازیکنانمان دارند، این کمبود زمان را جبران کنیم.

او در ادامه گفت: قطعاً برای ساختن یک تیم متحد و منسجم، تنها اسم و کیفیت بازیکنان کافی نیست. ما در این مدت دو هفته تلاش کرده‌ایم، با توجه به شخصیت و توانمندی بازیکنان، تیمی منسجم برای این تورنمنت آماده کنیم و برای همه رقبای خود احترام قائلیم.