۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

تمرین امیدهای فوتبال در باشگاه ایرانیان دوبی برگزار شد

تمرین نوبت صبح تیم ملی فوتبال امید در باشگاه ایرانیان دوبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرین صبح امروز شنبه تیم ملی فوتبال امید ایران در باشگاه ایرانیان دوبی برگزار شد.

بازیکنان پس از صحبت‌های کوتاه امید روانخواه در اختیار کادر فنی قرار گرفتند و به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

قرار است سایر بازیکنان به غیر از نفرات لژیونر پس از هفته دوم لیگ برتر به اردوی تیم ملی امید اضافه شوند.

تمرین نوبت عصر از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی در زمین باشگاه ایرانیان دوبی برگزار خواهد شد.

قرار است تیم ملی امید دو دیدار تدارکاتی برابر چین تایپه برگزار کند که برگزاری یک دیدار در تاریخ هفتم شهریور ماه قطعی شده است.

تیم امید پنجشنبه هفته گذشته برای اردوی متصل به مسابقات زیر ۲۳ سال راهی امارات شده است. شاگردان امید روانخواه در تاریخ ۱۲ شهریور در اولین مسابقه خود در بازی‌های مقدماتی زیر ۲۳ سال در ابوظبی به مصاف هنگ‌کنگ می‌روند.

