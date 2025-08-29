به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سحرخیزان درباره اردوی تیم فوتبال امید ایران برای آماده‌سازی شرکت در مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا گفت: خیلی‌ها خوشحالم در این اردو حضور دارم. برای هر بازیکنی افتخار بزرگی است در اردوهای تیم‌های ملی حضور داشته باشد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

وی ادامه داد: با بیشتر بازیکنان در تیم جوانان حضور داشتیم و از همدیگر شناخت داریم. کادرفنی خوبی داریم و با ایده‌ای که دارند می‌توانیم تیمی در خور شأن نام ایران درست کنیم. به همین منظور، تلاش خواهیم کرد در مسابقات پیش‌رو حداکثر امتیازها را بگیریم و به عنوان سرگروه بالا بیاییم. هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و سه امتیاز هر سه بازی برای ما مهم است.

بازیکن تیم فوتبال امید ایران در مورد بازی تدارکاتی با چین تایپه که قرار است فردا برگزار شود، خاطرنشان کرد: کادرفنی صلاح دانستند با چین تایپه بازی کنیم که به نوعی شبیه سازی بازی اول مقابل‌مان هنگ‌کنگ در مسابقات زیر ۲۳ سال است. این دیدار به لحاظ ذهنی ما را آماده بازی با هنگ‌کنگ می‌کند.

سحرخیزان در خصوص تغییر ساعت دو بازی اول تیم امید که از ساعت ۱۷:۳۰ به ۱۸:۳ یافت، گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی امارات قطعاً هر چقدر زمان بازی در ساعت مناسبی برگزار شود، برای ما بهتر است و باید از فدراسیون فوتبال بابت رایزنی انجام شده تشکر کنیم. ما تلاش می‌کنیم بازی در هر ساعتی برگزار شود، نمایش مثبتی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: جا دارد از بازیکنان و کادرفنی که تمرینات را برگزار کردند، تشکر کنم. امید روانخواه در این مدت سعی کرده در بهترین حالت تیم را برای مسابقات آماده کند. از رئیس فدراسیون فوتبال نیز که شرایط اردو را برای تیم امید فراهم کرده تشکر می‌کنم. ما تلاش می‌کنیم نتایجی در خور مردم بگیریم و آنها را خوشحال کنیم.