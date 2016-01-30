تامین اجتماعی مولد سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جمشید تقی زاده در نشست حوزه پارلمانی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای زیر مجموعه که با حضور دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در محل ستاد این سازمان برگزار شد، با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد و شهدای انقلاب اسلامی ایران، گفت: نظام های تامین اجتماعی، در قرن بیست و یکم، سیاسی ترین و اجتماعی ترین دستگاهها محسوب می شوند .

وی با بیان اینکه در عصر حاضر کشور برای پیشرفت نیازمند تامین اجتماعی گسترده است، افزود: دکتر روحانی به درستی طرح تحول سلامت را تشخیص دادند و در کشور اجرایی نمودند.

تقی زاده با بیان اینکه توسعه جوامع مبتنی بر سه نوع سرمایه اقتصادی، انسانی و اجتماعی است، اظهار داشت: این سه نوع سرمایه همزمان باید رشد کنند.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی، همفکری و مشارکت در تصمیم گیریها را مورد توجه قرار می دهد.

تقی زاده با بیان اینکه حوزه پارلمانی وزارت کار و دستگاههای زیر مجموعه به تجمیع عملیات و ساختارمند شدن نیاز دارند، اظهار داشت: دیدگاه دکتر نوربخش در خصوص کار کارشناسی و وحدت دیدگاه مفید است و ایجاد شورای راهبری برای رسیدن به یک ادبیات مشترک در این بخش نیاز است.

وی با اشاره به طرح برنامه ششم توسعه کشور و بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهادات حوزه کار و تامین اجتماعی وسایر دستگاههای متولی در این بخش جمع آوری و به نمایندگان ارائه می شود.

تقی زاده با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در کشور دارای جایگاه مهمی است، خاطر نشان کرد: باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با فعالیت های این سازمان آشنا سازیم.

فعالیت ها و برنامه های سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس معرفی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به اهمیت هم اندیشی حوزه پارلمانی حوزه های کار و تامین اجتماعی اظهار داشت: در این نشست ها برای شناساندن ظرفیت ها، توانمندی ها و مسائل سازمان ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی همفکری می شود.

عبدالرحمن تاج الدین با بیان اینکه تعامل با نهادهای قانونگذار در کشور از برنامه های سازمان تامین اجتماعی است، افزود: رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مطلوبی انجام می شود.

وی تصریح کرد: پیشنهادات سازمان تامین اجتماعی در بررسی برنامه ششم توسعه کشور ارائه می شود . پیشنهاداتی که براساس رعایت منافع سازمان و پرهیز از آسیب به منابع این سازمان ساماندهی شده است.

تاج الدین خاطر نشان کرد: بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ولی نعمت هستند و برای ارتقای خدمت رسانی به جامعه هدف از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم.