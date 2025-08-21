  1. بین الملل
ادعای سنتکام: یک عضو ارشد داعش را در سوریه کشتیم

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) مدعی به هلاکت رساندن یکی از سرکردگان داعش در شمال سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مدعی شد که ارتش آمریکا در تاریخ ۱۹ آگوست (سه شنبه ۲۸ مرداد) یک حمله موفقیت‌آمیز در شمال سوریه انجام داده است که طی این عملیات یک عضو ارشد داعش کشته شده است.

سنتکام مدعی شد که این عضو ارشد داعش را در روستای «اطمه» در استان ادلب واقع در شمال سوریه کشته است.

یک مقام آمریکایی پیش از این گفته بود عملیات نظامی ایالات متحده در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد در شمال غربی سوریه، یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی «داعش» را هدف قرار داده و کشته است.

این مقام آمریکایی مدعی شده بود که فرد کشته شده نامزد رهبری داعش در سوریه بود.

پنتاگون ماه گذشته میلادی نیز از کشته شدن یک عضو ارشد داعش و دو پسر او در استان حلب در حمله نیروهای آمریکایی خبر داد.

