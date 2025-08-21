به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت سوریه گفت: وضعیت انسانی در سوریه همچنان اسفبار است. ما از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، نهادهای ملل متحد و شرکای بشردوستانه به‌خاطر ارائه کمک‌های نجات‌بخش در شرایط دشوار قدردانی می‌کنیم و بار دیگر بر درخواست شورای امنیت برای دسترسی کامل، ایمن، سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به تمامی جوامع آسیب‌دیده، در انطباق دقیق با اصول انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال تاکید می‌کنیم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: در این چارچوب، از لغو تمامی اقدامات قهری یکجانبه و غیرقانونی تحمیل‌شده بر مردم سوریه استقبال می‌کنیم. این اقدامات غیرقانونی بحران انسانی را تعمیق می‌بخشد، بازسازی را مسدود می‌سازد و روند بهبود اقتصادی را مختل می‌کند. رفع آنها برای امکان‌بخشی به بازگشت ایمن و با کرامت پناهندگان و آوارگان داخلی ضروری است. تحریم‌ها هرگز نباید به‌عنوان ابزار اجبار سیاسی یا مداخله در امور داخلی سوریه مورد استفاده قرار گیرند.

ایروانی تصریح کرد: وضعیت در سویدا همچنان شکننده است. بر اساس گزارش، اگرچه آتش‌بس آرامش موقت را بازگردانده است، اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و خطر تجدید خشونت بدون ترتیبات پایدار همچنان بالاست. پیامدهای انسانی، از جمله آوارگی نزدیک به ۲۰۰ هزار غیرنظامی و محدودیت دسترسی، به‌شدت نگران‌کننده است. ضمن اشاره به بیانیه ریاست شورا مورخ ۱۰ اوت که این جنایات را محکوم کرد و خواستار حمایت از تمامی سوری‌ها شد، از محکومیت و تعهد مقامات موقت سوریه برای تحقیق استقبال می‌کنیم. اما تاکید داریم که پاسخگویی از جمله در خصوص جنایات ارتکاب‌یافته علیه جوامع علوی در لاذقیه و طرطوس باید سریع، معتبر، شفاف و بی‌طرفانه باشد. از مقامات می‌خواهیم اطمینان حاصل کنند که تمامی مرتکبان به دست عدالت سپرده شوند.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: ما همچنان نسبت به درگیری‌های میان نیروهای دموکراتیک سوریه و مقامات موقت در شمال شرق نگرانیم. ما تأکید می‌کنیم که تعامل سیاسی مستمر میان طرفین باید فعالانه تشویق و گسترش یابد تا از تشدید بیشتر جلوگیری شود و مسیرهای معنادار برای گفت‌وگو ایجاد گردد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: شورای امنیت نباید از اقدامات بی‌ثبات‌کننده مداوم رژیم اسرائیل در سوریه غفلت ورزد. حملات مکرر تجاوزکارانه اسرائیل موجب تلفات غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است. هرگونه تلاش برای تضعیف حاکمیت سوریه، تغییر ترکیب جمعیتی آن و تجزیه سرزمین‌های آن را قاطعانه رد می‌کنیم. تأسف‌آور است که بیانیه اخیر ریاستی شورای امنیت به این نقض‌ها نپرداخت. اشغال غیرقانونی مستمر بلندی‌های جولان سوریه توسط اسرائیل، که در نقض حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، قطعنامه‌های شورا و توافق جداسازی ۱۹۷۴ قرار دارد، باید بدون تأخیر پایان یابد.

متن کامل سخنان امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاسگزارم، آقای رئیس.

از آنجا که این نخستین سخنرانی من در ماه جاری است، اجازه می‌خواهم مراتب تبریک خود را به جنابعالی به مناسبت برعهده گرفتن ریاست شورای امنیت توسط پاناما در این ماه ابراز نمایم. اطمینان داریم که تحت هدایت شما، شورا مسیر موفقیت‌آمیزی را در پیش خواهد داشت. همچنین مایلم از پاکستان به‌خاطر مدیریت مؤثر و مشارکت‌های ارزشمندش طی ریاست خود در ماه ژوئیه قدردانی نمایم. از آقای پدرسن، فرستاده ویژه، و آقای فلچر، معاون دبیرکل، به‌خاطر گزارش‌های جامع و روشنگرشان سپاسگزاری می‌کنیم.

در خصوص وضعیت سوریه، مایلم نکات زیر را بیان نمایم:

نخست، وضعیت انسانی در سوریه همچنان اسفبار است. ما از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، نهادهای ملل متحد و شرکای بشردوستانه به‌خاطر ارائه کمک‌های نجات‌بخش در شرایط دشوار قدردانی می‌کنیم. بار دیگر بر درخواست شورای امنیت برای دسترسی کامل، ایمن، سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به تمامی جوامع آسیب‌دیده، در انطباق دقیق با اصول انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال تأکید می‌نمائیم. در این چارچوب، از لغو تمامی اقدامات قهری یکجانبه و غیرقانونی تحمیل‌شده بر مردم سوریه استقبال می‌کنیم. این اقدامات غیرقانونی بحران انسانی را تعمیق می‌بخشد، بازسازی را مسدود می‌سازد و روند بهبود اقتصادی را مختل می‌کند. رفع آنها برای امکان‌بخشی به بازگشت ایمن و با کرامت پناهندگان و آوارگان داخلی ضروری است. تحریم‌ها هرگز نباید به‌عنوان ابزار اجبار سیاسی یا مداخله در امور داخلی سوریه مورد استفاده قرار گیرند.

دوم، گزارش اخیر تیم نظارتی کمیته تحریم ۱۲۶۷ را که بر تهدید مداوم و جدی تروریسم در سوریه تأکید دارد، مورد توجه قرار می‌دهیم. داعش، القاعده و جنگجویان تروریست خارجی همچنان به بی‌ثبات‌سازی سوریه و منطقه وسیع‌تر ادامه می‌دهند و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌طور جدی تضعیف می‌کنند. ما به‌شدت از گزارش‌های موثق مبنی بر انتقال برخی عناصر تروریستی و جنگجویان تروریست خارجی از سوریه به افغانستان نگرانیم؛ امری که تهدیدی مستقیم علیه همسایگان افغانستان و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود. تأکید داریم که تمامی کشورها باید در مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن به‌طور کامل با حقوق بین‌الملل انطباق داشته باشند.

سوم، وضعیت در سویدا همچنان شکننده است. بر اساس گزارش، اگرچه آتش‌بس آرامش موقت را بازگردانده است، اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و خطر تجدید خشونت بدون ترتیبات پایدار همچنان بالاست. پیامدهای انسانی، از جمله آوارگی نزدیک به ۲۰۰ هزار غیرنظامی و محدودیت دسترسی، به‌شدت نگران‌کننده است. ضمن اشاره به بیانیه ریاست شورا مورخ ۱۰ اوت که این جنایات را محکوم کرد و خواستار حمایت از تمامی سوری‌ها شد، از محکومیت و تعهد مقامات موقت سوریه برای تحقیق استقبال می‌کنیم. اما تأکید داریم که پاسخگویی از جمله در خصوص جنایات ارتکاب‌یافته علیه جوامع علوی در لاذقیه و طرطوس باید سریع، معتبر، شفاف و بی‌طرفانه باشد. از مقامات می‌خواهیم اطمینان حاصل کنند که تمامی مرتکبان به دست عدالت سپرده شوند.

چهارم، ما همچنان نسبت به درگیری‌های میان نیروهای دموکراتیک سوریه و مقامات موقت در شمال شرق نگرانیم. ما تأکید می‌کنیم که تعامل سیاسی مستمر میان طرفین باید فعالانه تشویق و گسترش یابد تا از تشدید بیشتر جلوگیری شود و مسیرهای معنادار برای گفت‌وگو ایجاد گردد.

پنجم، شورای امنیت نباید از اقدامات بی‌ثبات‌کننده مداوم رژیم اسرائیل در سوریه غفلت ورزد. حملات مکرر تجاوزکارانه اسرائیل موجب تلفات غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است. هرگونه تلاش برای تضعیف حاکمیت سوریه، تغییر ترکیب جمعیتی آن و تجزیه سرزمین‌های آن را قاطعانه رد می‌کنیم. تأسف‌آور است که بیانیه اخیر ریاستی شورای امنیت به این نقض‌ها نپرداخت. اشغال غیرقانونی مستمر بلندی‌های جولان سوریه توسط اسرائیل، که در نقض حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، قطعنامه‌های شورا و توافق جداسازی ۱۹۷۴ قرار دارد، باید بدون تأخیر پایان یابد.

در نهایت، بار دیگر تاکید می‌کنیم که تنها مسیر پایدار برای آینده سوریه، فرایند سیاسی تحت رهبری و مالکیت سوریه است که در انطباق با اصول اساسی قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، توسط سازمان ملل تسهیل گردد. چنین فرایندی باید حقوق و آرمان‌های مشروع تمامی سوری‌ها را پاس دارد و در عین حال حاکمیت، استقلال، وحدت و نهادهای ملی سوریه را حفظ نماید. در این چارچوب، ضمن اشاره به آمادگی‌های جاری جهت برگزاری انتخابات غیرمستقیم پارلمان موقت، تأکید داریم که این تلاش‌ها باید بخشی از یک فرایند سیاسی گسترده‌تر و واقعاً فراگیر باشد که نمایندگی و مشروعیت را تضمین نماید.

سپاسگزارم.