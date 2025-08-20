به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانه‌های سوری گزارش دادند که در پی هلی برن ائتلاف بین المللی آمریکا درگیری‌های مسلحانه و چندین انفجار در خیابان‌های شهر اطمه واقع در حومه ادلب به وقوع پیوسته است.

بر اساس این گزارش، عناصر ائتلاف آمریکا چندین خانه را در اطمه در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه محاصره کردند.

رسانه‌های سوریه تاکید کردند: تجهیزات نظامی ائتلاف آمریکا در محل هلی برن این نیروها در شهر اطمه واقع در حومه ادلب مستقر شده‌اند.

برخی منابع مدعی شدند که این عملیات علیه تشکیلات تروریستی داعش صورت گرفته است. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود نظامیان آمریکایی به صورت مستقیم با عناصر داعش در سوریه ارتباط دارند.