حمله مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی جمعه شب شهرک دیر کیفا در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

این منابع افزودند که دشمن صهیونیستی با شلیک دو موشک زمین به زمین، یک اتاق در این منطقه را هدف قرار داده است.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.