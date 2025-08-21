به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، مقامات لبنانی صبح امروز یک اسیر صهیونیست را از طریق گذرگاه رأس الناقوره به صهیونیست‌ها تحویل دادند. این اسیر صهیونیست یک سال در داخل لبنان تحت بازداشت بود.

اعلام این خبر نه از طریق بیروت بلکه از طریق تل آویو و دفتر نتانیاهو صورت گرفت. دفتر وی تاکید کرد که اقدام مذکور در پی اجرای مذاکرات محرمانه طی ماه‌های گذشته انجام شد.

جالب آنکه لبنانی‌ها از وجود این اسیر صهیونیست در کشورشان اطلاعی نداشتند. به نظر می‌رسد مقامات لبنانی جرأت نکردند با صدور بیانیه‌ای رسمی از آزادی این اسیر خبر دهند. اما سؤال مهم این است؛ لبنان در قبال آزاد کردن این اسیر چه چیزی به دست آورد؟ مسئولان صهیونیست اعلام کرده‌اند که در برابر این اسیر هیچکدام از اسرای لبنانی را آزاد نخواهند کرد.

این در حالی است که ۱۶ اسیر لبنانی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند. به نظر می‌رسد آزادی این اسیر صهیونیست برای دولت لبنان مهم‌تر از سرنوشت اسرای این کشور بوده است. این در حالی است که حزب الله لبنان همواره در جریان آزاد کردن اسرای صهیونیست چندین اسیر لبنانی را آزاد می‌کرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ تل آویو مجبور شد برای آنکه فقط از سرنوشت ۲ اسیر خود نزد حزب الله آگاه شود ۷۶ اسیر را آزاد کند.